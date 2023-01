Disney ha pagato a Bob Chapek, ex CEO dello studio, oltre 24 milioni di dollari

Bob Chapek, licenziato a novembre dal ruolo di CEO dello studio, ha ricevuto ben 24.18 milioni di dollari nel 2022 e dovrebbe ottenere una liquidazione di oltre 20 milioni.

Bob Iger è tornato a ricoprire l'incarico che aveva in precedenza, dopo che il consiglio di amministrazione della società ha deciso che Chapek non era la persona giusta per avere le responsabilità di CEO.

Secondo i documenti resi pubblici dalla Disney, la scelta di licenziare Bob Chapek sarebbe stata presa per adeguarsi agli sviluppi del settore e ai cambiamenti economici avvenuti nei mesi precedenti. Il consiglio di amministrazione ha quindi considerato necessario avere un leader in grado di essere al passo con l'evoluzione del settore e delle dinamiche di mercato, considerando Bob Iger la persona più adatta.

Bob Chapek, nell'anno fiscale conclusosi a ottobre, ha ottenuto il suo stipendio base di 2.5 milioni, 10.8 milioni in stock grant, 3.75 milioni in opzioni sulle azioni, un bonus in contanti di 6.75 milioni di dollari, 282.762 dollari in rimborsi spese per i viaggi in aereo e 53.820 in altri compensi. La buonuscita di Chapek dovrebbe inoltre essere circa 6.53 milioni di dollari, pari allo stipendio che avrebbe ricevuto fino alla fine del contratto, e circa 1 milione come bonus e 12.7 milioni di dollari in azioni Disney.

Geoff Morell, ex senior vice president, avrà invece un'indennità di licenziamento pari a 4 milioni dopo essere stato rimosso dal suo incarico ad aprile, 4 mesi dopo la sua assunzione, dopo alcuni disastri che hanno causato danni di immagine all'azienda. La cifra che dovrebbe ricevere come buonuscita è di circa 2.5 milioni a cui si aggiungono 1.5 milioni di bonus fiscale. Disney avrebbe inoltre trovato un accordo che prevede l'acquisto della casa che Morell aveva comprato in California. Nel 2022 Geoff aveva ricevuto 8.37 milioni, di cui 500.000 dollari per aver trasferito la sua famiglia e 2.75 come risarcimento per i mancati guadagni che avrebbe ricevuto grazie al suo precedente lavoro.

Bob Iger, invece, ricevere ogni anno circa 27 milioni di dollari.