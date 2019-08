Disney+ no agli account condivisi per la piattaforma streaming

Disney+ dice no agli account condivisi per la piattaforma streaming, per evitare atti di pirateria.

Disney+ cercherà di limitare gli account condivisi sulla piattaforma streaming, siglando un accordo con Charter Communications, la seconda più grande compagnia via cavo degli USA.

Nel loro annuncio congiunto, Disney e Charter hanno dichiarato: "Abbiamo accettato di lavorare insieme sul ridimensionamento della pirateria. Le due società lavoreranno insieme per attuare regole e tecniche aziendali per affrontare questioni come l'accesso non autorizzato e la condivisione delle password."

La condivisione degli account a pagamento è una pratica molto diffusa, subentrata con l'arrivo di Netflix per cercare di pagare di meno, ma ovviamente questo non piace molto alle aziende del settore, soprattutto alla Disney che è corsa prontamente ai ripari.

Non è chiaro come intenderanno esattamente mettere un limite alla condivisione delle password, ma la certezza è che l'accordo consente a Charter di continuare ad ospitare canali televisivi di proprietà Disney sul suo servizio via cavo, tra cui ABC, i vari canali Disney ed ESPN, insieme a FX, National Geographic e altri: "Questo accordo consentirà a Spectrum di continuare a fornire ai suoi clienti i famosi contenuti Disney, renderà possibile la futura distribuzione da parte di Spectrum dei servizi di streaming Disney e avvierà un importante sforzo di collaborazione per affrontare il problema significativo della mitigazione della pirateria"

Dovremmo, quindi, attendere comunicati più specifici su Disney+ per capire quale sarà il metodo utilizzato per bloccare la condivisione degli account, abitudine definita un vero e proprio atto di pirateria.