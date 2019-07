Disney: con la Marvel ha già guadagnato 4,5 volte la cifra spesa per l'acquisizione

Disney ha completato l'acquisizione di Marvel dieci anni fa e a distanza di dieci anni l'investimento si è rivelato incredibilmente fruttuoso con un guadagno di oltre 18.2 miliardi di dollari, circa 4,5 volte quanto speso.

Nel 2009 Bob Iger, amministratore delegato di Disney, aveva infatti annunciato di aver acquistato la Marvel a un costo di circa 4 miliardi di dollari. Il capo dello colosso nel settore dell'intrattenimento aveva dichiarato: "Questo è perfetto dal punto di vista strategico. Questo tesoro di oltre 5.000 personaggi offre alla Disney la capacità di fare ciò che le viene meglio".

Il primo film Disney prodotto dalla Marvel è quindi arrivato nei cinema nel 2012 e fino a questo momento i cinecomic hanno incassato 18.2 miliardi di dollari, sfruttando anche l'incredibile successo di Avengers: Endgame che ha battuto Avatar ed è diventato il miglior incasso di sempre al botteghino.

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, annunciata al San Diego Comic-Con 2019, espanderà nuovamente il già ricco catalogo nato dopo l'accordo, aggiungendo anche serie tv prodotte per la piattaforma di streaming Disney+. Lo studio ha inoltre collaborato con la Sony in occasione dei nuovi film dedicati a Spider-Man, situazione che fa salire il guadagno ai box office a quota 22 miliardi di dollari.

L'impressionante cifra, come riporta CBNC, non comprende però i costi di produzione e di promozione dei lungometraggi e, per quanto riguarda le entrate, gli incassi generati grazie al merchandise, i titoli messi in vendita in DVD e Blu-Ray, e ogni altro sfruttamento dei marchi.

Nel futuro della Marvel ci sarà inoltre la possibilità di utilizzare i personaggi in precedenza in mano a Fox, tra cui I Fantastici Quattro e gli X-Men, titoli che sicuramente contribuiranno ad aumentare le entrate ottenute grazie agli adattamenti dei fumetti.