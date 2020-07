Disney lancia anche in Italia le sue mascherine dedicate ai personaggi Marvel, Pixar e di Star Wars

La linea di mascherine in tessuto riutilizzabili per uso non medico, ispirate ai personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars sarà disponibile in Italia grazie a ShopDisney.it.

I modelli sono pensati per i bambini e tutta la famiglia e saranno disponibili da domani in pre-ordine sull'ecommerce .

Fino al 30 novembre, il 100% del ricavato della vendita di queste mascherine in tessuto, fino a un massimo di €560.000, sarà devoluto a diverse realtà della Croce Rossa in Europa, compresa la Croce Rossa Italiana, con l'obiettivo sostenere le persone in questo momento difficile.

Disney, inoltre, ha annunciato che donerà 100.000 mascherine a bambini e famiglie vulnerabili in Europa grazie alla collaborazione con le associazioni di beneficenza partner di lunga data che, a livello europeo, portano conforto e ispirazione a tanti bambini.

Mike Stagg, General Manager, The Disney Store and shopDisney EMEA., ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "Ci auguriamo che la donazione di risorse economiche e delle mascherine in tessuto da parte di Disney contribuisca a portare conforto e sostegno ai bambini e alle famiglie in difficoltà durante questo periodo così complesso".

"La donazione da parte di Disney, che ringrazio a nome di tutta la Croce Rossa Italiana, avrà un impatto importante nelle comunità in cui operiamo. Avremo infatti la possibilità di potenziare ulteriormente i nostri servizi in risposta alla pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze socio-economiche", ha invece commentato Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana.

Le mascherine in tessuto, che non costituiscono un dispositivo medico o un DPI, saranno disponibili in taglia small, medium, large ed extra-large, con un'ampia varietà di stampe ispirate ai personaggi preferiti dai fan, inclusi Minni e Topolino, Elsa e le principesse Disney, The Avengers, Il Bambino, familiarmente noto come Baby Yoda, e tanti altri. Online sarà possibile prenotare le confezioni da quattro, al prezzo di €22 ciascuna, che saranno spedite a partire da agosto. Tutte le informazioni relative alla cura delle mascherine, comprese informazioni sul lavaggio e sulla vestibilità, sono disponibili su shopDisney.it. Le capacità di filtro e traspirazione delle mascherine in tessuto sono state testate da laboratori indipendenti di terze parti.

Ecco tutti i modelli: