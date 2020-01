Disney+ in Italia: al via il conto alla rovescia ufficiale!

Per Disney+ si avvicina il debutto in Italia: il conto alla rovescia ufficiale è partito e scandirà le giornate di tutti i fan da qui fino a marzo 2020, mese in cui è previsto il taglio del nastro.

L'annuncio dello sbarco anche nel nostro Paese della piattaforma streaming della Disney risale allo scorso novembre. Al momento i dettagli su quella che sarà l'offerta italiana di Disney+ non sono ancora disponibili sul sito ufficiale, ma sappiamo per certo che non tutti i contenuti saranno rilasciati contemporaneamente in tutti i Paesi in cui il servizio sarà presente, nulla di troppo diverso, dunque, da quello che succede con piattaforme come Netflix o Amazon Prime.

A non essere stato reso ancora noto è il costo che tutti i fan Marvel, per esempio, dovranno pagare per guardare comodamente da casa ore e ore di MCU. Sappiamo, però, che, almeno nel periodo iniziale, il prezzo dell'abbonamento mensile dovrebbe aggirarsi intorno tra i 6 euro, con la possibilità di esplorare gratuitamente la piattaforma per i primi 7 giorni. Il prezzo dovrebbe aggirarsi tra gli 11 e i 12 euro aggiungendo all'abbonamento i programmi di Hulu ed Espn+. L'abbonamento annuale, invece, attualmente negli USA costa 69,99 dollari, e anche in Italia dovrebbe aggirarsi tra i 60 e i 70 euro.

Così, mentre continua a sottrarre clienti ai competitor - alcune stime parlano di 4 milioni di utenti che Netflix perderà nel 2020 per l'arrivo di Disney+ - Disney ricorda, con questo conto alla rovescia, a tutti i possibili futuri clienti ancora indecisi che, con l'abbonamento, non si potranno soltanto riguardare Mary Poppins o Il Re Leone, ma anche l'intero catalogo targato Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic già esistente, oltre a tutte le nuove produzioni in arrivo.