Disney: il gioco da tavolo Labyrinth Villains è sceso di prezzo su Amazon

Il gioco da tavolo Labyrinth Disney Villains è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 29,90€, con uno sconto del 15% sul prezzo consigliato indicato (34,99€). I dettagli relativi al gioco in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il Labyrinth Disney Villains indicato è venduto e spedito da Amazon.

Labyrinth Disney Villains: l'arte della strategia incontra la magia Disney

Il classico gioco da tavolo Labirinto si reinventa con un tocco di oscurità e incanto in Labyrinth Disney Villains, un'edizione particolare dedicata ai celebri Cattivi Disney. In questo intrigante viaggio tra corridoi in continuo mutamento, ogni giocatore dovrà usare astuzia e strategia per scovare Malefica, Ade, Scar e Ursula, nascosti in un labirinto magico che cambia a ogni turno. Le vie si intrecciano e si trasformano, rendendo ogni mossa una sfida alla logica e alla capacità di anticipare gli avversari.

Pensato per 2-4 giocatori dai 7 anni in su, Labyrinth Disney Villains è il gioco da tavolo perfetto per appassionati Disney e amanti dei giochi d'astuzia, firmato Ravensburger è un'occasione imperdibile per tuffarsi in un mondo di intrighi e magia.