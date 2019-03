Disney e Fox: l'accordo sarà concluso la prossima settimana

L'acquisizione di 21st Century Fox da parte di The Walt Disney Company dovrebbe concludersi ufficialmente il 20 marzo, tra poco più di una settimana.

A confermarlo è un comunicato dello studio in cui si parla delle tempistiche del passaggio di proprietà al centro dell'accordo che rappresenta una delle fusioni più importanti di sempre nel settore dell'intrattenimento, in particolare cinematografico.

Gli azionisti di Fox hanno tempo fino al 14 marzo per avanzare le proprie richieste economiche riguardanti le percentuali da ricevere e le cifre dovrebbero essere versate il 19 marzo, completando quindi ufficialmente il passaggio di proprietà nelle 24 ore successive.

Una delle conseguenze più interessanti e attese dai fan è il ritorno ai Marvel Studios, di proprietà della Disney, dei diritti di alcuni personaggi come gli X-Men e i Fantastici Quattro che potranno quindi essere in futuro inclusi nei prossimi progetti destinati al piccolo e grande schermo.

Altri franchise, tra cui quello di Avatar, entreranno inoltre nel catalogo a disposizione della Disney che dominerà quindi il mercato che già vede protagonisti marchi come Star Wars, Pixar e, ovviamente, il Marvel Cinematic Universe.