Disney+: i film e le serie tv da vedere in streaming a ottobre 2024

Il mese di ottobre è arrivato e, tra chi già si sta preparando a Halloween e chi apprezza il clima autunnale che invoglia a trascorrere più tempo a casa, in streaming su Disney+ arrivano alcuni film e serie che sembrano in grado di conquistare l'attenzione del pubblico.

Tra i titoli che saranno disponibili ci sono Avetrana - Qui non è Hollywood e Maquina: il pugile, entrambi che verranno presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Avetrana - Qui non è Hollywood

Il terribile omicidio della giovanissima Sarah Scazzi, avvenuto nel 2010, è alla base della nuova serie originale diretta da Pippo Mezzapesa che debutterà in streaming il 25 ottobre. Al centro della trama ci sarà quanto accaduto alla quindicenne che viveva ad Avetrana, nella periferia pugliese a ridosso del mare. Dopo la scomparsa della teenager, tutto il paese è in subbuglio, soprattutto la cugina, Sabrina, che nella sua casa di via Deledda, proprio quel pomeriggio, l'aspettava per andare al mare. Sembra una fuga innocente, ma non lo è.

Máquina: il pugile

Dal 9 ottobre arriverà sugli schermi la serie con star Gael Garcia Bernal e Diego Luna. Al centro della trama c'è il pugile Esteban "La Máquina" che, dopo una sconfitta devastante, si trova a un punto morto della sua carriera. Il suo manager e migliore amico Andy Lujan vuole aiutarlo a ritornare in vetta, ma il ritorno in scena di un'efferata organizzazione trasforma la posta in gioco della rivincita in una questione di vita e di morte. Esteban deve così destreggiarsi tra i suoi demoni personali e proteggere la sua famiglia, compresa l'ex moglie Irasema (Eiza González), una giornalista che si trova in rotta di collisione con il lato oscuro del mondo della boxe.

Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band

Il documentario, disponibile dal 25 ottobre, offre uno sguardo approfondito sulla creazione delle performance live della band, grazie a filmati realizzati durante le prove e momenti del backstage, potendo inoltre contare sulle dichiarazioni di Bruce Springsteen.

Rivals

Tutti gli episodi della serie arriveranno su Disney+ dal 18 ottobre per raccontare la storia tratta dal secondo libro della raccolta Ruthshire Chronicles di Jilly Cooper. Lo show con David Tennant e Aidan Turner è ambientato nell'Inghilterra del 1986. Rupert Campbell-Black, noto libertino e fantino da ostacoli, prima di abbandonare la carriera politica, si allea con il suo nuovo vicino di casa, Declan O'Hara, per rovesciare lo spregiudicato magnate della televisione locale Lord Tony Baddingham, facendo un'offerta per il suo franchise televisivo indipendente con sede a Cotswolds. I loro piani vengono però sconvolti da una storia d'amore che sboccia tra il donnaiolo Rupert e l'innocente figlia di Declan, Taggie O'Hara; da un triangolo amoroso tra Rupert, Tony e il suo braccio destro, la brillante produttrice americana Cameron Cook; e dal rapporto burrascoso di Declan con la moglie, l'affascinante attrice Maud.

I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place

Selena Gomez e David Henrie ritornano nel mondo magico che li ha visti protagonisti su Disney Channel in una serie revival, in streaming dal 30 ottobre, che mostra i personaggi ormai adulti. La tranquilla vita di Justin Russo verrà completamente sconvolta dall'entrata in scena di Billie, una giovane e potente maga al centro di una misteriosa profezia, viene mandata a vivere nel mondo dei mortali e ha bisogno di un mentore.

Hold Your Breath

Il 3 ottobre arriverà in streaming il film Searchlight Pictures ambientato negli anni '30, in Oklahoma. La casa della famiglia Bellum si trova in una valle desolata e arida dove nuvole di polvere bloccano la luce del sole. Margaret (Sarah Paulson) e le sue due figlie, Rose (Amiah Miller) e Ollie (Alona Jane Robbins), si occupano della loro povera fattoria mentre il marito di Margaret è partito per cercare lavoro. Mentre lottano per sopravvivere al severo ambiente causato dal Dust Bowl, arriva un misterioso straniero (Ebon Moss-Bachrach) che minaccia tutto ciò che conoscono e amano.

Fly

Il documentario debutta il 4 ottobre. Per stare sull'orlo di un precipizio e lanciare il proprio corpo nel vento, bisogna essere disposti a perdere tutto: l'amore della propria vita o la vita che ami. Nel corso di sette anni, FLY segue tre coppie del mondo del BASE jumping, che rischiano tutto per l'emozione di sentirsi veramente vivi.

Agatha All Along, recensione: Agatha Harkness è una rockstar!

Per festeggiare Halloween

I titoli che Disney+ propone per festeggiare Halloween i nuovi episodi di Agatha All Along, Mr Crocket che debutterà l'11 ottobre, la terza stagione di Spidey e i suoi fantastici amici che avrà una puntata a tema in streaming dal 23 ottobre, gli episodi di Halloween di Disney Junior Ariel disponibili dal 30 ottobre, lo speciale di Halloween di Solar Opposites che debutta l'7 ottobre.

I rewatch e gli altri show

La piattaforma ha in catalogo dei titoli cult che permetteranno ai fan di rivedere alcuni dei titoli cult del piccolo schermo come Lost, Desperate Housewives, Modern Family e Prison Break.

Dal 16 ottobre debutterà la prima stagione di Nemesis, dal 23 ottobre sarà disponibile La scomparsa di Kimmy Diore, il 18 ottobre arriva in catalogo Lego Marvel Avengers: Mission Demolition, dal 7 ottobre ci saranno i nuovi corti di Bluey, il documentario Amazzonia: la grande sfida arriverà l'11 ottobre, Gli ultimi giorni dello space age arriverà il 2 ottobre, la seconda stagione della serie Reasonable Doubt sarà disponibile il 30 ottobre, mentre le puntate inedite di Sulle Tracce Del Mio Assassino sarà in streaming già da domani 2 ottobre.