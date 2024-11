Disney conferma la data di uscita dei suoi film e delle serie tv nel 2025

Disney ha annunciato ufficialmente la data di uscita dei suoi film e serie tv nel corso del 2025.

L'annata sarà particolarmente ricca di proposte, tra progetti Marvel, animati e ritorni di saghe molto apprezzate come quelle di Tron e Avatar.

L'annata della Disney

Il nuovo anno sarà all'insegna della Marvel con progetti come Captain America: Brave New World con star Anthony Mackie e Daredevil: Born Again, lo show che segna il ritorno di Charlie Cox nell'iconico ruolo di Matt Murdock. Nei mesi successivi ci saranno poi numerosi titoli del MCU come Thunderbolts, The Fantastic Four: First Steps, la serie Eyes of Wakanda, Marvel Zombies e Wonder Man.

I fan di Star Wars dovranno invece attendere fino ad aprile per poter vedere i nuovi episodi della serie Andor, con star Diego Luna.

Andor 2 farà ritorno a una celebre location di Star Wars

I fan dell'animazione dovranno poi segnare nei propri calendari la data di uscita di Win or Lose, del nuovo lungometraggio Pixar intitolato Elio che arriverà nei cinema a giugno, e Zootropolis 2 che debutterà nelle sale in autunno.

L'estate regalerà il debutto del sequel di Quel pazzo venerdì, mentre negli ultimi mesi dell'anno spazio ai sequel di Tron, Predator e Avatar.

Le date dei titoli Disney nel 2025

Ecco la lista di tutte le uscite previste dallo studio nel prossimo anno.