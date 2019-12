Disney Channel: a Natale il canale diventa Topolino Channel!

In occasione dell'arrivo del Natale, il canale Disney Channel +1 (Sky, canale 614) si trasforma: per celebrare la magia del Natale il canale, infatti, dedicherà due Pop Up Channel ad alcuni dei personaggi più amati dal giovane pubblico, in cui il primo è Topolino Channel.

Dal 21 al 28 dicembre Disney Channel +1 sarà Topolino Channel, un intero canale dedicato ai classici senza tempo di Topolino per il Natale più divertente di sempre. Nell'arco della settimana andranno infatti in onda i 75 episodi dei classici di Topolino oltre al famosissimo e immancabile Canto di Natale di Topolino. A questi si aggiungeranno le cinque stagione degli shorts Disney Topolino e i 2 episodi speciali Disney Topolino - Un Natale Per Paperino e Disney Topolino - Storie Da Brivido Con Topolino Per Un Halloween Superspaventoso!

Dal 29 dicembre al 5 gennaio, invece, il canale diventerà Ladybug Channel e trasmetterà le prime tre stagioni di Miraculous - Le Storie di Ladybug e Chat Noir. L'amatissima serie racconta le avventure sempre più avvincenti di Marinette (Ladybug) e Adrien (Chat Noir), due ragazzi parigini che si trasformano in supereroi. Sempre in prima linea nella lotta ai supercattivi creati da Papillon, ora possono contare anche su nuovi alleati e poteri. L'amicizia tra i due protagonisti, intanto, si fa sempre più importante e non sarà facile per Marinette dichiarare i propri sentimenti.

Un'occasione unica per rivedere i grandi classici di Topolino e i suoi amici e per rivivere insieme a tutta la famiglia le avventure di Marinette e Adrien solo su Disney Channel +1 (Sky, canale 614)!