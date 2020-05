Disney, il CEO Bob Chapek: "Altri titoli distribuiti in streaming, in futuro valuteremo la strategia"

Il CEO della Disney, Bob Chapek, ha confermato che altri titoli potrebbero essere distribuiti in streaming e la strategia dello studio potrebbe essere modificata.

Disney ha confermato che altri film potrebbero essere distribuiti online saltando le proiezioni nelle sale durante e dopo l'emergenza legata al COVID-19.

A rivelarlo è stato l'amministratore delegato dello studio, Bob Chapek, durante il tradizionale appuntamento con gli azionisti.

Chapek ha spiegato: "Crediamo molto nel valore dell'esperienza cinematografica nelle sale. Ma crediamo anche che a causa delle dinamiche in fase di cambiamento ed evoluzione dei consumatori o situazioni di un certo tipo come il Coronavirus, potremmo essere obbligati a compiere dei cambiamenti a quella strategia generale. Valuteremo caso per caso i nostri film mentre affrontiamo la situazione".

Artemis Fowl è uno dei titoli di cui è già stata annunciata la distribuzione online, scelta che è stata presa tenendo conto del target a cui si rivolge prevalentemente il progetto.

Mulan dovrebbe invece debuttare nelle sale il 24 luglio e l'amministratore delegato dello studio ha sottolineato facendo riferimento a Tenet di Christopher Nolan: "Avremo un'idea piuttosto buona del clima esistente perché c'è un film della concorrenza che debutterà una settimana prima di noi. A quel punto speriamo che ci sia un qualche tipo di ritorno a una specie di normalità per quanto riguarda il numero di sale aperte e al numero di proiezioni. Incrociamo le dita".