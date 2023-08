Disney: gli artisti degli effetti speciali dello studio, come i colleghi Marvel, vogliono unirsi al sindacato

La maggioranza degli artisti degli effetti speciali che lavorano per Walt Disney Pictures hanno chiesto di entrare a far parte di un sindacato.

I responsabili degli effetti speciali che lavorano per Walt Disney Pictures, seguendo l'esempio dei colleghi dei Marvel Studios, hanno richiesto di entrare a far parte di un sindacato.

Il gruppo spera così di unirsi all'International Alliance of Theatrical Stage Employees, che rappresenta i lavoratori attivi dietro le quinte del settore dell'intrattenimento.

La reazione alla richiesta

Oltre l'80% dei 18 dipendenti dello studio che fanno parte del team VFX hanno approvato la richiesta di entrare a far parte del sindacato.

Mark Patch, responsabile di IATSE VFX, ha dichiarato: "Oggi, i coraggiosi lavoratori del settore per Walt Disney Pictures hanno superato la paura e il silenzio che ha impedito alla nostra comunità di avere una voce nel lavoro per decenni. Con un incredibile supermaggioranza di queste troupe che hanno chiesto una fine al 'modo in cui è sempre stato il lavoro VFX', questo è un chiaro segnale che la nostra campagna non è su uno studio o una corporazione. Si tratta di lavoratori VFX di varie parti dell'industria che usano gli strumenti a propria disposizione per sollevare se stessi e gettare le basi per un miglior percorso da compiere in futuro".

Un cambiamento epocale

Matthew D. Loebe, presidente internazionale di IATSE, ha poi aggiunto: "La determinazione di questi lavoratori nel campo degli effetti speciali non è solo apprezzabile, è rivoluzionaria. La loro azione collettiva contro lo status quo rappresenta un cambiamento epocale in questo momento critico del nostro settore. Il coro di voci che chiede un cambiamento non ha precedenti e dimostra che il nostro movimento unito non è solo su una società, ma stabilisce un precedente di dignità, rispetto e uguaglianza per tutti".

I responsabili degli effetti speciali che hanno richiesto l'entrata in un sindacato hanno lavorato a progetti come La Bella e la Bestia, Aladdin e Il Re Leone.