Discovery Canary Island: una clip in esclusiva del nuovo reality di Rakuten TV

Il 13 ottobre debutterà su Rakuten TV il nuovo reality intitolato Discovery Canary Islands, ecco una clip in esclusiva.

Il 13 ottobre su Rakuten TV debutterà, in esclusiva e gratuitamente, il nuovo reality di avventura intitolato Discovery Canary Islands, una produzione originale realizzata con il sostegno di Turismo de Canarias e in collaborazione con Initiative e Atlantia, di cui potete vedere una clip in esclusiva.

Nel video si assiste all'inizio di una prova di coraggio davvero complicata e un po' pericolosa, che porta i concorrenti nell'oscurità di uno dei suggestivi luoghi che verranno mostrati negli episodi.

Il programma Discovery Canary Islands è presentato da Pilar Rubio, attrice e influencer, e moglie del calciatore Sergio Ramos, attualmente tra le fila del Paris Saint Germain.

Lo show andrà alla scoperta dei misteri e delle leggende delle Isole Canarie e i suoi 8 concorrenti, originari di 8 diversi Paesi europei, avranno modo di conoscere la cultura e le tradizioni locali. Un viaggio di scoperta, ideato e coprodotto da Atlantia Media e Initiative/Mediabrands Content Studio - partner strategici di Turismo de Canarias - che nel corso di sei episodi sarà costellato di prove da superare ed enigmi da risolvere, per mostrare agli spettatori la bellezza di questa regione.

A rappresentare l'Italia sarà Jill Cooper: 54 anni, che è conosciuta come la "Jane Fonda" italiana e lavora nel mondo del fitness da oltre 30 anni. Jill ha collaborato con diversi programmi televisivi come trainer di celebrità ed è una donna competitiva, con carattere e molta energia.

Gli altri 7 partecipanti, tutti noti influencer, sono:

Nathan Nuyts, 23 anni, rappresenta la Francia ed è un ex calciatore di prima divisione. Gioca a calcio a livello professionistico dall'età di 12 anni, anche se poco più di un anno fa ha appeso le scarpette da calcio al chiodo per dedicarsi al 100% alla sua carriera di modello e influencer, che conta 500.000 follower.

Tom Belz, 34 anni e originario della Germania, è un esempio di superamento delle difficoltà. Ha perso una gamba a causa di un cancro alle ossa all'età di 8 anni ma questo lo ha reso un combattente che non conosce limiti. Ha scalato il Kilimangiaro e si pone costantemente nuove sfide.

Evan Edinger, 31enne nordamericano residente nel Regno Unito, è un leader nato. Evan è una personalità sui social media e ha un canale YouTube dove racconta i suoi viaggi con oltre 700.000 follower.

Julie Vanderzijl, 35 anni, è un'influencer di moda originaria del Belgio e una supermamma di tre bambini. Ha partecipato al Grande Fratello (Belgio e Olanda), diventando finalista e collabora regolarmente con canali televisivi e grandi produzioni.

John Sharpson, 35 anni e proveniente dall'Irlanda, è un presentatore e insegnante di scuola dell'infanzia. Molto orgoglioso delle sue radici, John vuole che la storia e il folklore irlandese siano conosciuti in tutto il mondo.

Eilish Flesch, 24 anni, Olanda. È stata una modella e ha preso parte in reality show come Love Island, oltre ad avere un suo marchio di bellezza. È molto attiva sui social network e si caratterizza per essere molto competitiva.

Sara Chafak, 31 anni e nata in Finlandia, è una leggenda del poker internazionale. È stata Miss Finlandia nel 2012 e successivamente ha partecipato a reality show come Dancing on Ice, Survivor, dove è stata finalista, e Mask Singer.

Dal 13 ottobre, la prima edizione di Discovering Canary Islands sarà incorporata nella collezione Rakuten Stories, che presenta contenuti originali, esclusivi e gratuiti di Rakuten TV in 42 territori europei attraverso storie di ottimismo, empowerment e diversità che riflettono il DNA dell'azienda.