Discovery+ collabora con Amazon ed è ora disponibile anche su dispositivi Fire TV

Il servizio streaming discovery+, dedicato al real life entertainment e ai contenuti non-fiction, è ora disponibile anche su tutti i dispositivi Amazon Fire TV, offrendo ai propri utenti un'esperienza di visione migliorata.

La piattaforma offre un'ampia gamma di serie e programmi esclusivi e ora la nuova app proporrà migliaia di ore di programmazione.

Su discovery+ è infatti possibile trovare dai titoli di lifestyle a reality show, ma anche true crime, scienza, avventura, natura e tecnologia. Sono tantissimi i titoli più amati e seguiti, da Matrimonio a prima vista Italia, il reality show in cui tre esperti selezionano tre coppie di perfetti sconosciuti pronti a sposarsi, all'edizione italiana del dating show globale Love Island a Ti spedisco in convento, l'adattamento italiano del format internazionale Bad Habits, Holy Orders, dove le Suore Oblate del Bambino Gesù di Sorrento hanno il compito di guidare cinque giovani ospiti in un percorso di redenzione.

Gli abbonati potranno inoltre vedere la versione completa della WWE, con incontri in diretta e in contemporanea con gli Stati Uniti ogni settimana. Infine, sarà presto disponibile anche il pacchetto sport che include l'offerta sportiva unica di Eurosport, premium e rilevante a livello locale, tra cui i Giochi Olimpici Tokyo 2020, le principali competizioni di tennis, ciclismo, sport invernali, basket e motori.

Trovare l'app discovery+ sui dispositivi Fire TV è semplice e immediato grazie alla nuova esperienza Fire TV in grado di offrire un'esperienza personalizzata, veloce e intuitiva. Utilizzando la sezione Trova è ora più facile trovare contenuti in linea con le proprie preferenze, utilizzando, ad esempio, App Peeks, che permette di sfogliare rapidamente le proprie app preferite. I clienti possono ora avere accesso a un'esperienza migliorata e abbonarsi a discovery+ direttamente dai dispositivi Fire TV.

Il costo dell'abbonamento a discovery+ in Italia è di 3,99 euro al mese. Il pacchetto discovery+ più Eurosport costerà 7,99 euro al mese. Con la possibilità di usufruire di un periodo di prova gratuita della durata 7 giorni, il pacchetto discovery+ sarà disponibile su tutti i dispositivi mobili connessi, tablet, computer e TV.