I direttori della fotografia di Hollywood: "Turni di lavoro troppo lunghi, incidenti in aumento"

I direttori della fotografia di Hollywood hanno firmato una lettera esortando l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) ad affrontare il problema dei turni di lavoro troppo lunghi, causa di un numero sempre più elevato di incidenti.

Emmanuel Lubezki (Birdman, Gravity, Revenant - Redivivo) e Roger Deakins (1917 e Blade Runner 2049) sono solo alcune delle personalità del cinema hollywoodiano che questa settimana hanno firmato una lettera per chiedere una maggiore attenzione generale sui rischi di orari di lavoro non sicuri, che hanno afflitto l'intero settore per decenni. Firmata anche da John Lindley, presidente dell'International Cinematographers Guild, International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE), la lettera chiede ai produttori di "dar vita ad un cambiamento significativo" quanto prima.

La lettera è stata ottenuta da Deadline e scritta prima delle trattative contrattuali di martedì tra IATSE e l'alleanza dei produttori. La lettera "rileva che la sonnolenza alla guida dopo giornate lavorative che possono durare 14 ore o anche più ha contribuito a numerosi incidenti automobilistici nel corso degli anni, incluso uno avvenuto poco prima dell'inizio delle trattative contrattuali a maggio". Le discussioni su come risolvere il problema dei "colpi di sonno" alla guida e sul motivo per cui le produzioni hollywoodiane l'abbiano sempre nascosto sotto il tappeto, hanno attirato l'attenzione del pubblico nel 2018 quando la star di Riverdale KJ Apa si è schiantata contro un palo dopo una lunga giornata di riprese.

Nella lettera si legge: "Siamo i 600 direttori della fotografia del Local 600 e scriviamo questa lettera per esprimere la nostra continua preoccupazione per i rischi di orari di lavoro non sicuri, una pratica che continua nonostante tutte le prove mediche e indiscutibili dei danni causati dalla fatica. I più evidenti sono i numerosi incidenti stradali che i nostri colleghi hanno subito negli ultimi anni, compreso il fine settimana prima dell'inizio di questi negoziati. Lo scorso anno ha dimostrato che quando datori di lavoro e artigiani lavorano insieme per affrontare una minaccia alla sicurezza mondiale, è possibile sia proteggere tutti sui nostri set sia completare con successo i progetti più ambiziosi. È passato il momento di utilizzare la stessa intelligenza e risorse, ora disponibili, per aumentare i periodi di riposo giornalieri e implementare i periodi di riposo del fine settimana per garantire la salute fisica e mentale di ogni membro dell'equipaggio. Il momento di creare un cambiamento significativo è adesso".

Tra i firmatari segnaliamo anche John Toll (Braveheart e Vento di passioni), Erik Messerschmidt (Mank), Ellen Kuras (Se mi lasci ti cancello), Rodrigo Prieto (The Irishman, Brokeback Mountain), Eric Steelberg (Juno, Dolemite Is My Name) e Robert Yeoman (Le amiche della sposa, Grand Budapest Hotel).