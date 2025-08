Din Don 8 - Viaggio di nozze a Cinecittà World: trama e cast del nuovo film della serie, stasera su Italia1

Stasera su Italia 1 in prima serata l'appuntamento è con Din Don - Viaggio di nozze a Cinecittà World, ottavo film della serie comica questa volta ambientato nel parco divertimenti romano a tema cinema

Non solo intattenimento "live" per i suoi visitatori, Cinecittà World è protagonista anche sul piccolo schermo con Din Don 8 - Viaggio di nozze a Cinecittà World, nuovo film della serie comica che sarà trasmesso stasera su Italia 1 in prima visione a partire dalle 21:25.

Prodotta da Sunshine Production di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, girato a Cinecittà World nel 2024 con l'occhio vigile di Raffaele Mertes dietro la macchina da presa, l'ottavo capitolo della serie Din Don è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity International, l'offerta Mediaset per tutti coloro che vogliano seguire la programmazione delle sue reti anche fuori dall'Italia.

La trama di Din Don - Viaggio di nozze a Cinecittà World

Don Donato e la sua comitiva raggiungono il celebre parco divertimenti romano a tema cinema. Come mai si trovano in una location così particolare? Per festeggiare il viaggio di nozze di Luna e Luigi, i due sposi che hanno espresso il desiderio di "viaggiare" attraverso set e attrazioni a tema cinema.

Travestimenti, giostre, scambi di persona e qualche piccolo incidente, il viaggio di rivela tuttavia fonte di grande divertimento, e anche di ansia per qualche partecipante meno paziente. Anche Gina è parte del gruppo, nonostante ci sia un po' di preoccupazione intorno alla sua gravidanza, soprattutto quando viene coinvolta in qualche "follia" di Cinecittà World.

A gettare ombre su una giornata spensierata c'è Angelo, gemello malvagio del vescovo. Questa volta la sua avidità e il suo desiderio di arricchirsi hanno trovato il luogo ideale: un parco divertimenti. Ma qualcuno nell'allegra brigata scopre il suo inganno....

Il cast

La commedia, che porta il pubblico nel Parco del Cinema e della TV di Roma, vede nel cast i due protagonisti Enzo Salvi e Maurizio Mattioli. Accanto a loro anche Gabriele Carbotti, Andrea Dianetti, Crisula Stafida, Nicole Murgia (Gina), Marina Marchione, Angelica Massera, Marco Milano, Nico Di Renzo, Riccardo Graziosi, Marco Stabile e Jonathan Kashanian.

L'ottavo TV Movie della serie vede anche la partecipazione straordinaria di due ospiti d'eccezione come Corinne Cléry, nei panni della Contessa, e Massimo Ceccherini, l'esperto del Parco Cinecittà World.

Domenica 10 agosto, inoltre, è in arrivo, sempre su Italia 1, anche il nono capitolo della saga, Din Don - Paesani Spaesati, anch'esso girato tra Cinecittà World e Roma World, il parco tematico dell'antica Roma.

Con questa nuova produzione, Cinecittà World si conferma una realtà unica nel panorama dell'intrattenimento italiano: non solo un parco divertimenti e un set cinematografico, ma un mondo unico, capace di dar vita a storie da raccontare oltre che da vivere in prima persona.