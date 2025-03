Cinecittà World: il programma della nuova stagione 2025

Al via la nuova stagione di Cinecittà World. L'apertura è fissata per venerdì 14 marzo, giorno in cui il Parco del cinema e della Tv di Roma celebrerà i suoi primi 10 anni tornando a regalare emozioni con 40 attrazioni, spettacoli dal vivo, aree a tema ispirate al grande schermo e un ricco calendario di eventi per tutte le età.

Il parco divertimenti della Capitale, scelto come set della serie Miss Fallaci, attualmente in onda su Rai 1, presenta la prima novità dell'anno: 10 anni di Cinecittà World, l'esclusiva mostra allestita al Cinetour che celebra il primo decennio del Parco. Un viaggio nella memoria attraverso progetti originali, disegni e tavole firmate dallo scenografo tre volte Premio Oscar Dante Ferretti, oltre a cimeli inediti e contenuti video che svelano i segreti della sua creazione.

Lo spettacolo Incanto by No Gravity

Cosa ci attende nel 2025

Cinema a gogò negli eventi in programma nel 2025. Dopo un trionfale tour negli Stati Uniti, torna al Teatro 4 lo show resident Incanto by No Gravity diretto da Emiliano Pellisari, in una versione speciale per il compleanno di Cinecittà World. I danzatori porteranno sul palcoscenico le sequenze più celebri della storia del cinema, da Star Wars a Spiderman, da Harry Potter a Frozen e Avengers. Adrenalina alle stelle con Scuola di Polizia, lo stunt show ispirato alla leggendaria saga cult. Nuove auto fiammanti, motori ruggenti e sequenze mozzafiato da blockbuster hollywoodiano terranno gli ospiti con il fiato sospeso tra inseguimenti al cardiopalma, drift sorprendenti e un vertiginoso salto di 10 metri dalla nuova rampa che arricchisce la scenografia.

Ma il programma del 2025 prevede anche serate dance con gli appuntamenti curati da Neon Promotion, con i DJ Sara Landry e Deborah De Luca. Il 28 marzo riaprirà anche Roma World, il Parco dell'Antica Roma. Spazio allo sport con Roma Sport Experience (10-11/05), prima di tuffarsi nell'estate con Aqua World, che dal 31 maggio offrirà una nuova area di 10mila metriquadri con oltre 1000 lettini e ombrelloni gratuiti, e lo spettacolare show serale Roma On Fire (dal 13 giugno).

A luglio arriva l'appuntamento con Stelle di Fuoco, il campionato italiano di fuochi d'artificio (18-20 e 25-27 luglio), e culminerà con la grande festa di compleanno del Parco e tante sorprese. A settembre arriva la 9° edizione di Viva l'Italia. Spazio poi alle festività con le iniziative a tema horror per Halloween, seguite dal Natale delle Meraviglie e dal Capodanno più grande d'Italia, fino alla chiusura della stagione con la festa della Befana il 6 gennaio 2026.