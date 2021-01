Dimissioni di Conte: su Twitter spopola l'hashtag #cinedimissioni, per una crisi da film

Giuseppe Conte si dimette, e Twitter reagisce di conseguenza, come solo gli utenti del popolare sanno fare: è tempo di #cinedimissioni, per una crisi dal sapore cinematografico.

Politica italiana e cinema vanno ancora una volta di pari passo quest'oggi in occasione delle dimissioni di Giuseppe Conte, che ha già parlato con Mattarella, i Presidenti della Camera e del Senato e i suoi ministri, prontamente ringraziati in mattinata.

Ma per un Premier che va, c'è Twitter che, immancabilmente, risponde, e un hashtag che viene e si fa strada tra i trend della piattaforma: #cinedimissioni.

Il giochino si è già visto in altre occasioni, ma bisogna ammettere che è sempre divertente: sostituire parte di un titolo di un film o di una serie tv con una parola chiave in riferimento alla situazione attuale.

E allora vai di President Evil, Cont Fiction, Una settimana d'addio, il Conte di Montecitorio e chi più ne ha, più ne metta, come i tweet che vi abbiamo riportato, e i moltissimi che stanno inondando in queste ore i feed di Twitter.

E voi, quale preferite tra questi? E quale sarebbe la vostra scelta cinefila per l'occasione?