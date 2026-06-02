diMartedì stasera su La7: Meloni, opposizioni e tensioni globali al centro della puntata

Nuova puntata di diMartedì su La7 con Giovanni Floris: al centro le strategie di Giorgia Meloni, le divisioni delle opposizioni e gli scenari internazionali tra Medio Oriente e crisi globali.

Stasera su La7 alle 21:15 torna diMartedì, il talk di approfondimento condotto da Giovanni Floris, con una puntata dedicata ai principali temi politici ed economici del momento. Riflettori puntati sulle strategie di Giorgia Meloni in vista del finale di legislatura, sulle difficoltà delle opposizioni ancora divise e sul delicato quadro internazionale, segnato dalle tensioni in Medio Oriente e dalle mosse dei grandi attori globali. Spazio anche all'economia e alle ricadute delle prossime decisioni del governo su accise e caro energia.

Giorgia Meloni e le strategie politiche verso la fine della legislatura

Al centro della puntata di oggi ci saranno le strategie di Giorgia Meloni in vista del rush finale prima della chiusura della legislatura. Tra i temi principali:

l'ipotesi di un blitz sulla legge elettorale a colpi di maggioranza

la ripresa dei toni polemici con l'Europa

la crescita nei sondaggi di Futuro Nazionale di Vannacci

Un quadro politico in continua evoluzione che alimenta il dibattito tra maggioranza e opposizioni.

Opposizioni divise e nodo candidato premier

Spazio anche alle difficoltà delle opposizioni, ancora lontane dal trovare una sintesi politica. Il nodo centrale resta la scelta del candidato premier unitario, figura ancora non definita in vista delle prossime elezioni politiche.

Crisi internazionale: Trump, Iran e tensioni in Medio Oriente

Ampio approfondimento anche sugli scenari internazionali, con particolare attenzione alle mosse di:

Donald Trump

Iran

al centro dei tentativi di trovare un accordo per fermare la nuova crisi mediorientale. Intanto, le forze dell'Idf di Netanyahu continuano le operazioni militari in Libano, alimentando tensioni nella regione.

Economia e caro energia: scadenza del 6 giugno decisiva

Focus anche sul fronte economico, dove cresce l'attesa per la scadenza del 6 giugno. Il governo dovrà decidere se:

rinnovare gli sconti sulle accise di benzina e gasolio

trovare nuove risorse contro il caro energia

Una scelta cruciale per famiglie e imprese italiane.

Satira e ospiti della puntata di diMartedì

Come sempre, non mancherà la copertina satirica firmata da Luca e Paolo, ormai presenza fissa del programma. Tra gli ospiti della puntata di stasera su La7 anche: