DiMartedì, stasera su La7: legge di stabilità, guerra e nuova legge elettorale

Giovanni Floris torna con una nuova puntata di DiMartedì. Tra i temi della serata la legge di stabilità, la guerra in Ucraina e in Medio Oriente e il rush finale della nuova legge elettorale.

Questa sera, martedì 6 ottobre, torna su La7 diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris. Al centro della puntata la legge di stabilità, gli scenari internazionali e la nuova legge elettorale.

La puntata si concentrerà soprattutto sulle difficoltà del governo Meloni alle prese con la nuova legge di stabilità e con un quadro economico e internazionale particolarmente complesso. Tra gli ospiti annunciati ci saranno Alessandro Di Battista e l'ex ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero.

DiMartedì, il rebus della legge di stabilità per il governo Meloni

Uno dei temi principali della puntata sarà la prossima legge di stabilità, chiamata a essere l'ultima prima del voto. Il governo dovrà quindi fare i conti con risorse limitate e con la necessità di intervenire su un'economia ancora condizionata dall'inflazione.

Sotto la lente finiranno in particolare gli effetti dell'aumento dei prezzi su stipendi e salari, mentre il confronto politico si concentrerà sulle scelte che la maggioranza sarà chiamata ad assumere.

Guerra in Ucraina, Medio Oriente e spese militari

Ampio spazio sarà dedicato anche alla situazione internazionale. Tra gli argomenti della serata ci saranno la guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente e gli impegni assunti con l'Unione Europea sul fronte dell'aumento delle spese militari.

Il programma analizzerà anche le possibili conseguenze di queste decisioni sul quadro politico italiano e sul dibattito all'interno della maggioranza.

Nuova legge elettorale e strategie di maggioranza e opposizioni

A DiMartedì si parlerà inoltre della nuova legge elettorale, arrivata al rush finale alla Camera. Riflettori puntati sulle strategie della maggioranza e sulle mosse delle opposizioni.

Al centro del confronto ci sarà anche il Campo Largo, ancora alla ricerca di una leadership capace di tenere insieme le diverse forze del centrosinistra.

Dove vedere DiMartedì stasera

L'appuntamento con diMartedì è per questa sera, martedì 6 ottobre, alle 21.15 su La7. Il programma sarà condotto come sempre da Giovanni Floris, Come da tradizione, la puntata sarà accompagnata dalla copertina satirica di Luca e Paolo.