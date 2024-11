La Talpa: Diletta Leotta e la scommessa di un ritorno dopo anni di assenza

Dopo 16 anni di assenza, sta per tornare La Talpa. Terminato Temptation Island, il reality scalda i motori per il martedì di Canale 5: dopo qualche rinvio, l'appuntamento è per stasera. Titolo completo: La Talpa-Who is the mole. I protagonisti erano già stati svelati lo scorso 22 ottobre da una patinatissima e ritoccatissima copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, oltre che da un'intervista di Diletta Leotta a Verissimo. È a lei infatti che è affidata la conduzione di questa quarta edizione dello show.

La Talpa, come funziona il gioco

La cover di Sorrisi e Canzoni

La Talpa è un reality in cui concorrenti e spettatori devono cercare di capire chi, all' interno del cast, sia appunto la talpa. Cioè la persona che cerca di sabotare le varie prove per trarne vantaggio: ogni volta che ci riesce infatti, il budget a disposizione dei concorrenti scende mentre cresce quello personale della talpa. Più che un reality, si tratta dunque di un game show; l'elemento reality è ovviamente presente, ma sono tenuta psicologica, capacità fisica e strategica a fare la differenza.

La richiesta del pubblico

Proprio per questo motivo, in tanti anni di assenza dallo schermo, il programma è diventato una sorta di piccolo cult. Appassionati e addetti ai lavori hanno ventilato più volte l'ipotesi di riportarlo in tv: su Twitter quando non era ancora X, così come anche su Facebook, dove qualche anno fa veniva anche lanciata una petizione su change.org. Capitava spesso di leggere qualcuno che ne chiedeva il ritorno sui social, proprio perché il meccanismo del gioco, le alleanze e gli intrighi, rendevano il programma più interessante rispetto agli altri reality. Alla fine, il momento è arrivato.

L'incognita Leotta alla conduzione

La Talpa è andato in onda per la prima volta nel 2004 su Rai 2, per poi trasferirsi nel 2005 e 2008 su Italia 1. Se però nelle passate edizioni la conduzione era affidata a Paola Perego, ora si punta su un volto nuovo per Mediaset: Diletta Leotta. Passata dalla Serie B di Sky a Dazn, per lei è il battesimo definitivo nella tv generalista, in cui finora ha fatto delle incursioni. Una puntata alla conduzione di Striscia la Notizia nel 2021 e Sanremo, affiancando Amadeus nella prima e quinta serata del Festival 2020. A Sanremo ce la ricordiamo anche, e forse soprattutto, nel monologo del 2017, quello che la bellezza "capita".

Le novità dell'edizione 2024 e La Talpa Detection

Oltre all'incognita conduttrice, La Talpa sperimenterà alcune novità nel format: contenuti in anteprima su Mediaset Infinity e puntate senza studio. Ci saranno invece la Villa delle Spie e la Corte della Spie: la prima è dove vivranno i concorrenti, mentre la seconda è uno spazio in cui i protagonisti interagiranno con la conduttrice e risponderanno a un test sull'identità della talpa.

Mentre la piattaforma di Mediaset Infinity e i suoi account social si sono già attivati caricando delle anticipazioni, dal 7 novembre partirà anche La Talpa Detection. Si tratta di un format pensato appositamente per il web, sempre per Infinity: ogni settimana, verranno caricati dei contenuti incentrati sull'aspetto "investigativo" del programma, in modo da integrarsi con quello che poi vedremo in puntata. Non delle semplici anticipazioni dunque, ma dei contenuti che lo spettatore potrà utilizzare per capire chi è la talpa.

Diletta Leotta e i concorrenti

Vedremo se questa nuova edizione, in questa nuova veste, verrà apprezzato dal pubblico. Con la speranza che questo ritorno de La Talpa non sia l'equivalente televisivo di quella che era stata l'operazione Winner Taco, quando il celebre gelato era stato chiesto a gran voce, con tanto di campagna social e utenti che lo rimpiangevano. Finché l'Algida non ci ha accontentato rimettendolo in commercio. Insomma, morale della storia: lo avevamo desiderato, poi, quando ce l'hanno ridato, ci siamo accorti che era più piccolo, non aveva lo stesso sapore ma, sopra ogni cosa, eravamo noi a non essere più bambini. Ecco. L'effetto nostalgia ci ha ridato La Talpa, stasera vedremo se il format regge ancora oppure era solo un bel ricordo.