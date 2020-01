Digitale terrestre DVB-T2: i primi dati sul Bonus TV emesso per lo switch-off

In un'intervista con il Sole 24 ore, il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Mirella Liuzzi, ha diffuso i primi dati relativi al bonus TV erogato in vista dello switch-off al digitale terrestre DVB-T2.

I primi dati sul bonus TV, erogato in vista dello switch-off al digitale terrestre DVB-T2, sono piuttosto chiari: gli italiani, tra l'acquisto di un nuovo TV o di un nuovo decoder, preferiscono la prima opzione. É quanto confermato dal Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Mirella Liuzzi, in un'intervista al Sole 24 Ore.

Come sappiamo, infatti, il Governo, a partire dallo scorso 18 dicembre, ha messo a disposizione un bonus di 50 euro che può essere utilizzato da chiunque abbia la necessità di cambiare apparecchio televisivo o decoder non compatibili con il nuovo standard di trasmissione. Ebbene, a un mese dalla partenza del contributo, i dati ufficiali dicono che, a fronte dei 101 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati al momento effettivamente spesi 798.150 euro. Le richieste totali fin qui accolte sono state 15.963 ma di queste solo 1.902 per l'acquisto di un decoder: le restanti 14.061 riguardavano l'acquisto di un TV.

Nella stessa intervista, inoltre, la Liuzzi ha anche chiarito che i test per verificare la compatibilità dei propri televisori con il digitale terrestre DVB-T2 sono ancora da perfezionare: "Sarebbe, pertanto, fuorviante per i cittadini provare adesso a sintonizzare i canali e dedurre, in caso negativo, che il proprio apparecchio sia da cambiare". Niente paura, però, perchè sarà il Ministero per lo Sviluppo Economico a spiegare come effettivamente procedere con i test una volta conclusa questa fase iniziale "esplorativa".

La transizione al digitale terrestre DVB-T2 avverrà tra il 2021 e il 2022 e sarà graduale: si comincerà dalle regioni del Nord Italia (1° settembre-31 dicembre 2021), per procedere con quelle del centro (1° gennaio - 31 marzo 2022) e finire poi con le regioni del Sud Italia (1° aprile - 20 giugno 2022).