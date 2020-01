Digitale terrestre DVB-T2: come verificare i televisori compatibili

In occasione del passaggio al Digitale terrestre DVB T2, ecco i passaggi per verificare se il nostro televisore è compatibile

In Italia si avvicina una nuova rivoluzione nel mondo dei televisori con il passaggio al Digitale terrestre DVB T2, un nuovo sistema di trasmissione digitale, Di seguito spieghiamo come verificare se i nostri televisori sono compatibili a questo nuovo sistema di codifica, più moderno, resosi necessario per liberare le frequenze che saranno utilizzate da telefonini e tablet a 5G.

Iniziamo col dire che la legge prevede che tutti televisori venduti dal 2017 devono essere compatibili con questo nuovo sistema di trasmissione e quindi dotati di DVB-T2 e del relativo codec di compressione HEVC. Se non ricordiamo quando abbiamo acquistato il televisore o vogliamo essere sicuri di essere pronti nel giorno del fatidico Switch Off l'Associazione Italiana Per Lo Sviluppo Della Televisione Digitale Terrestre in Italia (DGTVi) consiglia di dare un'occhiata al bollino che è attaccato sul retro del televisore, se troviamo il bollino Platinum DVB-T2 HEVC significa che "il televisore è integrato con sintonizzatore digitale di nuova generazione DVB-T2". A questo punto possiamo dormire sogni tranquilli in attesa del fatidico passaggio.

Per verificare le TV compatibili al nuovo digitale terrestre dvb-t2, se non riusciamo a leggere il bollino o non ne siamo in possesso possiamo andare sul sito del DGTVi. Nella Home Page facendo scorrere la pagina, troviamo la scritta su banda azzurra "Ricerca i prodotti con bollino DGTVi", qui dobbiamo selezionare tre voci:

Dal menù Seleziona Bollino scegliamo la voce Palatium; Dal menù Seleziona il tipo: andiamo a scegliere la tipologia del nostro televisore, decoder, lettore (LCD, Plasma, Blue Ray ecc.) Dal Menù Seleziona la marca: andiamo ad inserire la marca del nostro televisore.

Il manuale d'istruzione che ci è stato fornito al momento dell'acquisto del televisore ci può essere di aiuto negli ultimi due passaggi. Dopo aver compilato i tre campi sulla destra troviamo la scritta CERCA, basta cliccarci su per avere le risposte ai nostri dubbi.

Come dicevamo prima il manuale d'istruzioni del nostro televisore ci può essere d'aiuto: sfogliandolo dobbiamo trovare la pagina delle specifiche tecniche e cercare la voce Sintonizzatore digitale, se al suo interno troviamo la descrizione DVB-T2 HEVC/H265, il nostro televisore continuerà a farci compagnia anche dopo il passaggio al nuovo sistema di codifica.