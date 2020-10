Digital Movie Days: da oggi al 2 novembre 120 titoli scontati sulle piattaforme online

Nella terza edizione della "festa" del digitale, 120 titoli in vendita sulle piattaforme online a 4,99 euro. L'iniziativa promossa da Univideo in collaborazione con Apple Tv, CG Digital, Chili, TheFilmClub, Amazon Prime Video, Rakuten Tv, Tim Vision.

Scatta da oggi e durerà fino al 2 novembre la "festa" del digitale: 120 titoli di film, tra novità e catalogo, in vendita sulle piattaforme online a 4,99 euro. In questo particolare e delicato momento l'industria dell'audiovisivo ha voluto dare infatti un contributo importante promuovendo il Digital Movie Days, dieci giorni di promozione dove, grazie alla collaborazione di sette tra le più importanti piattaforme di offerta audiovisiva legale, sarà possibile acquistare questi titoli a meno della metà rispetto a periodi normali. Film ad alta definizione e per tutte le età: al via per dieci giorni una campagna a favore della legalità e dell'offerta digitale dell'home entertainment.

Si possono scoprire tutti i titoli sul sito officiale dell'iniziativa a questo link.

L'iniziativa promossa da Univideo in collaborazione con Apple Tv, CG Digital, Chili, TheFilmClub, Amazon Prime Video, Rakuten Tv, Tim Vision, intende promuovere l'offerta legale digitale di prodotti audiovisivi, offrendo al grande pubblico, al prezzo ribassato di oltre il 50%, un'ampia varietà di film per tutte le età, fruiti attraverso i più evoluti standard tecnologici (4k Ultra HD).

Del resto i film rappresentano il contenuto audiovisivo più cercato e fruito dagli italiani: secondo i dati rilevati da GfK Italia per Univideo, sono stati il genere on demand più visto durante il lockdown, superando anche le serie tv; tendenza che si è mantenuta anche al termine della quarantena e che ha allargato a nuove componenti della popolazione con una accelerazione verso la riduzione del divario generazionale nella fruizione dei media.