Diego Maradona Jr a Live Non è la D’Urso: "Se ci sono colpevoli per la morte di mio padre devono pagare"

Diego Maradona Jr ospite di Live Non è la D'Urso: il figlio del campione scomparso ha raccontato come ha saputo della morte del padre.

Diego Maradona Jr, figlio di Diego Armando Maradona, ospite di Live Non è la D'Urso ha raccontato di come ha saputo della morte del padre: un messaggio di un amico lo ha avvisato che il campione argentino non c'era più.

Il 25 novembre 2020 Diego Maradona Jr era in ospedale, alcuni giorni prima era risultato positivo al virus e la sua condizione aveva reso necessario il ricovero al Cotugno di Napoli. Nato dalla relazione tra Diego Armando Maradona e la napoletana Cristiana Sinagra, Diego ha raccontato a Barbara D'Urso come quel pomeriggio ha saputo della morte del padre, come potete vedere in questo video. "Ero a letto in ospedale e ho ricevuto il messaggio di un amico di un giornale spagnolo che mi ha chiesto se avessi visto cosa fosse successo, senza dirmi altro. Istintivamente ho acceso la televisione e ho visto tutte le immagini e ho cominciato a fare telefonate in Argentina, ma naturalmente non mi rispondeva nessuno. Dopo dieci minuti mi ha chiamato mia moglie che era riuscita a parlare con la sorella dell'avvocato di mio padre che le aveva confermato la notizia".

Diego Armando Junior ha parlato anche della morte del padre, su cui la magistratura ha aperto un indagine: "Sapevo che papà dopo l'intervento alla testa si stava riprendendo in maniera impeccabile. L'ho visto con i miei occhi. Ho fatto una videochiamata con mio padre in clinica e stava benissimo", ha raccontato il ragazzo a Barbara D'Urso precisando dopo il ricovero non ha potuto monitorare la situazione: "Dopo sono stato contagiato dal virus e abbiamo avuto sempre meno contatti perché sono stato davvero male, a volte non riuscivo nemmeno a rispondere ai messaggi di quel famoso gruppo composto da me, Dalma, Giannina, Jana, Leopoldo Luque e la psichiatra. Io voglio sapere quello che è successo e se ci sono dei colpevoli, è giusto che paghino. Io mi farò valere nelle sedi competenti perché voglio sapere la verità. Avevamo chiesto un medico che potesse monitorare quello che stava succedendo. Purtroppo qualche passaggio l'ho perso perché stavo male".

Mentre la magistratura indaga Diego Junior dichiara che farà di tutto per sapere la verità sulla morte del padre e poi apre il suo cuore a Barbara raccontando con gli occhi lucidi come sia stato importante conoscere il padre: "Ho vissuto con lui poco ma sono stato felice ho provato a essere un buon figlio ho vissuto poco con lui ma ne è valsa la pena". Barbara gli chiede quale sia il suo rimpianto: "La parte più bella del mio viaggio con mio padre fu quando durante le feste di Natale vidi che aveva in braccio mio figlio. Sono riuscito a chiudere un cerchio. Porterò con me un grande rimpianto: quello che per colpa del Covid non ha potuto tenere l'altra mia figlia in braccio".