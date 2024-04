Diego Luna e Tonatiuh saranno star del film Il bacio della donna ragno accanto a Jennifer Lopez

Diego Luna e Tonatiuh affiancheranno Jennifer Lopez nel cast del film Il bacio della donna ragno, tratto dal musical di Broadway basato sul romanzo di Manuel Puig.

Lo show teatrale ha conquistato sette Tony Award ed era stato scritto da Terrence McNally, mentre John Kander e Fred Ebb avevano composto le canzoni.

I dettagli del film

Andor: un primo piano di Diego Luna

Il bacio della donna ragno sarà scritto e diretto da Bill Condon, mentre nel team della produzione sarà coinvolta anche l'Artists Equity fondata da Ben Affleck e Matt Damon.

Diego Luna avrà nel film il ruolo di Valentin Arregui, mentre Tonatiuh sarà Luis Molina.

Il musical è ambientato in una prigione argentina nel 1981. Al centro della trama ci sarà Luis, un parrucchiere gay che sta scontando una condanna a otto anni per presunta corruzione di un minore. Per sfuggire agli orrori della sua prigionia, Molina immagina un film con protagonista la diva Ingrid Luna (Lopez) nel doppio ruolo della giornalista di moda Aurora e della Donna Ragno, che uccide la sua preda con un bacio. La vita di Molina viene sconvolta quando un marxista, Valentin Arregui Paz, viene portato nella sua cella e i due formano un improbabile legame.

Diego Luna: "Netflix? Una rivoluzione, ma se tutti guardano i film da soli, il mondo sarà un posto difficile"

La storia è già stata al centro di un precedente adattamento cinematografico diretto da Héctor Babenco che, nel 1985, ebbe un ampio successo di critica e ricevette molti riconoscimenti.

Diego Luna ha recentemente recitato nella serie Andor, mentre Tonatiuh ha fatto parte del cast della serie tv Vida e del film Carry On, un thriller prodotto da Netflix.