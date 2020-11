Diego Armando Maradona. l'ultimo video prima della morte: il saluto ad una bambina

L'ultimo video di Diego Armando Maradona che saluta una bambina, mentre si muove con passo stanco, è stato pubblicato su Instagram da una sua vicina di casa. La stampa argentina è convinta che queste siano le ultime immagini del campione in vita. Nel video, che potete vedere sopra, si vede Diego Armando Maradona camminare in strada, lentamente e sorretto da due persone. Una bambina lo chiama e lui si volta lentamente per salutarla.

Il video è stato pubblicato da Vicky Agulla sulla sua pagina Instagram. La donna abita a Tigre, nella casa accanto alla villa in cui Diego ha trascorso gli ultimi giorni di vita. Vicky ha ripreso Maradona con il suo cellulare e la voce della bambina che saluta l'ex giocatore del Napoli è quella di uno dei suoi tre figli. La donna per ricordare Diego aveva pubblicato su Instagram un video con alcune immagini tratte dl documentario Diego Maradona di Asif Kapadia e nella didascalia aveva scritto "Perché i numeri 1 non devono essere ricordati solo per un giorno".

Diego Armando Maradona è morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni per un edema polmonare acuto dovuto a insufficienza cardiaca. La sua salma è stata esposta alla Casa Rosada dove milioni di argentini gli hanno reso l'ultimo saluto. Il suo corpo è stato seppellito il 27 novembre al cimitero Jardin Bella Vista di Buenos Aires accanto ai genitori