Diego Armando Maradona, l'ultimo messaggio vocale: "Prenditi cura del piccolo Dieguito"

Diego Armando Maradona poco prima di morire ha mandato un audio su WhatsApp al fidanzato della sua ex compagna per chiedergli di prendersi cura del figlio.

L'ultimo messaggio vocale di Diego Armando Maradona è un'angosciante richiesta di aiuto per il figlio: su WhatsApp il campione argentino ha chiesto al fidanzato della sua ex compagna di prendersi cura del suo ultimogenito, Dieguito Fernando.

Un messaggio di una persona che sa che sta per morire, questa è l'impressione che si ha ascoltando l'ultimo vocale inviato da El Pibe de Oro all'attuale fidanzato della sua ex compagna. Il messaggio è stato reso noto dal giornalista Luis Ventura nel corso del programma Secretos Verdaderos che va in onda su America Tv, una delle maggiori televisioni argentine. L'audio è stato ricevuto dall'attuale fidanzato di Veronica Ojeda, l'insegnante di ginnastica di vent'anni più giovane di Diego con cui il campione argentino ha avuto nel 2013 il figlio Diego Fernando.

La voce di Diego Armando Maradona è stanca mentre parla con il suo interlocutore: "Ciao Mario, sono Diego, so che ti sembrerà incredibile, ma Vero mi ha detto che ora sta con te. Abbi cura di lei, e prenditi cura del mio angelo, che non ha paragoni con niente". El Pibe de Oro alla fine del messaggio esprime tutto il suo amore per il suo ultimogenito Dieguito Fernando "Guarda, ho molti figli, ma questo mi toglierà l'ultimo capello grigio. Un abbraccio".

Nel frattempo le indagini per la morte di Diego Armando Maradona continuano: nei giorni scorsi il medico curante di Diego Armando Maradona è stato indagato per omicidio colposo per presunte irregolarità nel ricovero domiciliare. Ieri la magistratura ha sequestrato i dialoghi dei figli di Maradona con due dottori in un gruppo di Whatsapp. Dalma, Giannina e Diego junior, parlando con la psichiatra Agustina Cosachov e lo psicologo Carlos Daz, ritenevano che l'assistenza al padre fosse inadeguata.