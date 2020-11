Diego Armando Maradona: il suo medico indagato per omicidio colposo, la telefonata dei sospetti

Quando Diego Armando Maradona è andato in arresto cardio-respiratorio il suo medico, oggi indagato per omicidio colposo, ha chiamato il 118 argentino: nella telefonata Leopoldo Luque ha detto che c'era una persona di sessant'anni che aveva urgente bisogno dell'intervento di un'ambulanza.

Subito dopo la morte di Diego Armando Maradona le autorità argentine hanno aperto un'indagine per chiarire le ultime ore di vita del campione argentino. Gli investigatori hanno chiesto al 118 argentino il file audio della telefonata del medico curante di Diego. Leopoldo Luque, nonostante non fosse presente nella villa che ospitava Maradona nella città di Tigre, ha chiamato personalmente i soccorsi. Nella prima parte della telefonata il medico dice all'operatore: "Ciao, come stai? Sto parlando dal quartiere San Andrés. Puoi mandare un'ambulanza urgente?".

Luque poi risponde alla domanda del suo interlocutore e dà l'indirizzo della residenza di Diego Armando Maradona e poi spiega cosa è successo "C'è una persona che a quanto pare è andata in arresto cardio-respiratorio e ci sono medici che la assistono". La telefonata va avanti e il medico fornisce altri dati della persona in questione "Un uomo. 60 anni circa" poi interrompe la comunicazione dopo aver fornito anche le sue generalità.

L'ambulanza è arrivata undici minuti dopo ma la corsa in ospedale è stata inutile: Diego Armando Maradona è morto poco dopo per arresto cardiocircolatorio. L'inchiesta sulla morte di Maradona è stata aperta dopo le accuse di Matias Morla, avvocato di Diego, che parlando dei soccorsi ha detto: "Perché hanno impiegato più di mezz'ora ad arrivare? È un'idiozia criminale".

Dopo le accuse di Matias il medico Leopoldo Luque è stato indagato dalla magistratura per omicidio colposo per presunte irregolarità nel ricovero domiciliare, come ha riferito il quotidiano argentino La Nacion. L'ufficio e l'abitazione del medico di Maradona sono state perquisite.