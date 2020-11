Diego Armando Maradona: il significato di Pibe de Oro spiegato da lui

Diego Armando Maradona era conosciuto come El Pibe de Oro: il campione argentino ha spiegato la genesi e il significato del soprannome, ovvero Il ragazzo d'oro, che gli fu attribuito quando giocava nel Napoli.

Dire El Pibe de Oro è come dire Diego Armando Maradona, il soprannome ha accompagnato il campione argentino fino alla sua morte, ma forse non tutti sanno come e quando è il campione argentino è diventato El Pibe. È stato Maurizio Costanzo a far dire a Maradona la genesi del suo soprannome nel corso del programma L'Intervista. Alla domanda del giornalista Diego ha rivelato che il soprannome gli è stato affibbiato a Napoli.

"Il nome Pibe de ora nasce durante il periodo in cui ero a Napoli", il giocatore precisa che è stato un segno d'amore dei napoletani per quello che stava dando alla loro squadra. "Mi fu dato per tutto quello che sono stato per la città" e poi aggiunge "Andai via da Barcellona perché litigavo col presidente Nunez, ma non c'erano squadre disposte a comprarmi. Il Napoli fu l'unica che si fece avanti, fu un miracolo portarmi in Italia".

Diego Armando Maradona arrivò a Napoli il 5 luglio 1984 e fu presentato allo stadio San Paolo gremito da 80mila persone che avevano pagato la quota simbolica di mille lire solo per vederlo. Con il campione argentino i partenopei hanno vinto due scudetti, una Coppa Uefa, una coppa Italia e una Supercoppa italiana.