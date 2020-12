Diego Armando Maradona: svelata la notizia della morte ai concorrenti del Grande Fratello Vip 5, ma è polemica

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno saputo della morte di Diego Armando Maradona: Alfonso Signorini lo ha rivelato ieri sera a Maria Teresa Ruta, tra i primi ad averlo intervistato in Italia, e ai suoi coinquilini, rimasti scioccati dalla notizia.

Nel frattempo sul web è nata però una polemica per le altre morti eccellenti degli ultimi mesi dimenticate dal reality.

Alfonso Signorini ha voluto ricordare la morte del Pibe de Oro e ha deciso di informare anche i concorrenti del reality, tra di loro c'era chi lo aveva conosciuto di persona: Maria Teresa Ruta. Sullo schermo sono apparse le immagini di Diego Armando Maradona e Signorini ha spiegato che il grande campione argentino ci ha lasciati all'improvviso lo scorso 25 novembre.

La Ruta commossa ha ricordato di essere stata una delle prime a intervistarlo "L'ho visto tante volte sui campi di calcio e privatamente, i fotografi non ci hanno mai beccato, ma eravamo solo amici". Maria Teresa ha raccontato anche che si era portata un limone e una mela con cui El Pibe de Oro ha palleggiato: "era una che aveva il pallone incollato ai piedi" ha detto la Ruta che è tornata per una attimo a vestire i panni della giornalista sportiva.

La notizia ha sconvolto tutti i VIP in particolare Francesco Oppini e Pierpaolo Pretelli. Il figlio di Alba Parietti commenta le partite della Juventus e quando Signorini gli ha chiesto un parere ha detto: "Alfonso, qua andiamo oltre le barriere, Maradona è il 10 per eccellenza ed è il calcio. Ci sono quei due o tre intoccabili, faccio fatica a parlare perché è una cosa che colpisce chiunque". Pierpaolo Pretelli da piccolo giocava per casa imitando Diego: "Sono scioccato, sono cresciuto con la passione per il calcio che mi ha trasmesso mio padre. Da piccolo imitavo Maradona, l'icona del calcio".

Pupo ha ricordato che Maradona ha contribuito ha rilanciare la partita del cuore: quando l'evento di beneficenza organizzato dalla nazionale cantanti era in crisi chiesero a Diego di partecipare ed El Pibe de Oro non si fece pregare. Enock, una volta arrivato in studio ha commentato la notizia dicendo: "Maradona è il calcio per qualsiasi persona che gioca a calcio, quindi questa perdita è molto grande ma per tutti in fondo, perché era un esempio. Avendo vissuto finora lì dentro, appena ho saputo la notizia sono rimasto un po' scosso".

Molti sul web hanno però polemizzato con la scelta di Alfonso Signorini che nei mesi precedenti non ha informato i concorrenti della morte di altri personaggi eccellenti tra cui Gigi Proietti, Stefano D'Orazio e Sean Connery anche perché nei giorni scorso alcuni VIP hanno ricordato le iconiche scene dell'attore romano nel film Febbre da cavallo.