Diego Armando Maradona, foto nella bara aperta: la rabbia della sua famiglia

Tre dipendenti dell'agenzia di pompe funebri Pinier si sono scattati delle foto davanti alla bara aperta di Diego Armando Maradona: la foto, scattata da Diego Molina, dipendente dell'agenzia che è stato identificato, è stata diffusa sui social e su WhatsApp suscitando l'indignazione della famiglia del campione argentino.

Maradona in una sequenza del documentario Maradona by Kusturica

Nel giorno in cui milioni di argentini sono in fila davanti alla Casa Rosada per rendere omaggio a Diego Armando Maradona una terribile foto sta girando sui social e nei gruppi di WhatsApp: tre dipendenti dell'agenzia di pompe funebri Pinier si sono fatti un selfie con la bara aperta e la salma del Pibe de Oro visibile. Due di loro si mostrano all'obiettivo che inquadra anche il volto di Maradona, uno dei due ha il pollice alzato. Il terzo tocca la fronte di Maradona con la mano destra mentre la sinistra ha il pollice alzato.

Nelle scorse ore i familiari di Maradona aveva chiesto che il corpo di Diego fosse rispettato e scongiurato forme di sciacallaggio ma purtroppo la loro volontà non è stata rispettata. Gli scatti sono stati fatti durante il trasporto della salma dall'abitazione di Tigre fino al palazzo presidenziale. Secondo alcune voci che arrivano dall'Argentina i responsabili sono stati immediatamente licenziati dall'agenzia.

Matías Morla, avvocato e amico di Maradona, ha affermato tramite il suo account Twitter che intende avviare un'azione legale contro i responsabili "Vista la diffusione di un'immagine di Diego sul letto di morte, mi occuperò personalmente di trovare il mascalzone che ha scattato quella fotografia. Tutti i responsabili di un simile atto di vigliaccheria la pagheranno". Morla ha poi svelato l'identità del dipendente "Diego Molina è il mascalzone che ha scattato una foto accanto alla bara di Diego Maradona. Per la memoria del mio amico non mi riposerò finché non avrà pagato per una tale aberrazione" ha aggiunto accanto alla foto del profilo Facebook del dipendente che ha scattato la foto.

Nel frattempo fuori alla Casa Rosada ci sono stati degli incidenti causati dall'enorme numero di persone che voleva entrare a salutare il suo campione. le autorità sono state costrette a chiudere la camera ardente. Negli scontri tra chi tentava di scavalcare le transenne e la polizia ci sono stati alcuni feriti e nove arresti.