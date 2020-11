Diego Armando Maradona, suo figlio ricoverato per Covid-19. "Voglio andare da mio padre"

Il figlio di Diego Armando Maradona, Diego Junior, è ricoverato in ospedale per Covid, ma vorrebbe recarsi in Argentina per dare l'ultimo saluto a suo padre, scomparso ieri all'età di 60 anni. Il figlio del campione ha chiesto ai medici che lo hanno in cura di dimetterlo.

Oggi le spoglie di Diego Armando Maradona saranno esposte alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino situato a Buenos Aires, dove sono attese milioni di persone per dargli l'ultimo saluto e tra queste vorrebbe esserci anche Diego Junior. Il figlio del Pibe de Oro, nato dalla relazione con Cristiana Sinagra, è ricoverato al Cotugno di Napoli dove gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale interstiziale conseguenza del Covid-19. La notizia che Diego Jr. avesse contratto il Coronavirus è stata rivelata ieri nel corso di Pomeriggio 5, il programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso.

La notizia della morte di Diego Armando Maradona è arrivata ieri pomeriggio e la conduttrice napoletana ha dedicato tutta la trasmissione al campione argentino. Barbara ha provato a mettersi in contatto con il figlio del calciatore che è stato spesso ospite dei suoi programmi ma non è stato possibile. Nel corso del programma si è saputo che oltre a Diego Junior è risultata positiva anche sua moglie Nunzia per la quale non è stato necessario il ricovero in ospedale ma solo l'isolamento domiciliare.

Diego Armando Junior ha chiesto ai medici di dimetterlo per poter andare a salutare il padre per l'ultima volta. Secondo quanto riportato dall'Adnkronos il figlio del Pibe d'oro: "avrebbe svolto tutte le procedure burocratiche obbligatorie in ospedale per uscire il prima possibile ed espresso ai medici la volontà di andare ai funerali in Argentina".