Didì, il trailer del film di Sean Wang vincitore al Sundance Film Festival

Il vincitore del Premio del Pubblico all'ultimo Sundance Film Festival, Didì, debutto alla regia di Sean Wang, è pronto per essere disponibile alla distribuzione in sala con l'uscita del trailer.

Il film esplora la vita quotidiana di un ragazzo taiwanese-americano che cresce a Fremont, in California, dove questioni di amicizia e possibili amori sembrano poter consumare ogni momento di vita. La narrazione è ambientata nel 2008 e ogni aspetto del film racconta quell'epoca, dai messaggi su AIM all'ossessione per i Top 8 su MySpace fino alla ricerca di tutorial su YouTube per imparare a baciare. Un'opera pregna di sfumature nostalgiche trasmesse con affetto al pubblico.

Prossimamente al cinema

Didì uscirà negli Stati Uniti il prossimo 26 luglio grazie a Focus Features e per l'occasione è stato pubblicato il primo trailer del film vincitore del Premio del Pubblico al festival indie più famoso al mondo. Nella sinossi ufficiale del film si legge che nel 2008, durante l'ultimo mese d'estate prima dell'inizio del liceo, un influenzabile ragazzo taiwanese-americano di 13 anni impara ciò che la sua famiglia non può insegnargli: come andare sullo skateboard, come flirtare e come voler bene a sua madre.

Nel cast del film Izaac Wang, Shirley Chen, Chang Li Hua, Raul Dial, Aaron Chang, Mahaela Park, Chiron Cilia Denk, Montay Boseman, Sunil Mukherjee Maurillo, Alaysia Simmons, Alysha Syed, Georgie August e Joan Chen, famosa per aver interpretato Josie Packard nell'acclamata serie televisiva di David Lynch, I segreti di Twin Peaks. Per Sean Wang si tratta del primo lungometraggio realizzato in carriera. La storia di Didì prende spunto dal proprio vissuto, quello di un ragazzo americano di origine taiwanese che vive a Fremont, in California, e si ritrova ad affrontare il periodo appena precedente all'adolescenza e al cambiamento che comporta l'inizio del liceo, tra amicizie e cotte fanciullesche che vengono a galla e scombussolano la quotidianità dei giovanissimi.