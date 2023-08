Dicks: The Musical, il trailer del film diretto da Larry Charles con Megan Thee Stallion

Al Toronto Film Festival 2023 verrà presentato il film Dicks: The Musical, un'irriverente commedia di cui è stato diffuso il primo trailer ufficiale.

Nel video si assiste così all'incontro tra due giovani egocentrici e dipendenti dal lavoro che scoprono di essere gemelli e di essere stati separati poco dopo la nascita. I due decidono quindi di provare a riunire i propri genitori.

I primi dettagli della commedia

Dicks: The Musical è un film scritto e interpretato da Aaron Jackson e Josh Sharp, che hanno firmato anche i brani originali del progetto, ispirato a un loro show teatrale realizzato nel 2014, insieme a Saint Lucy.

Al centro della trama, in parte ispirata a Genitori in trappola, ci sono due giovani che scoprono di essere fratelli gemelli. I due sono cresciuti senza sapere nulla uno dell'altro e, dopo essersi incontrati, decidono di provare a far riunire i loro genitori, che hanno divorziato. La situazione sarà però più complicata di quanto potessero prevedere.

Larry Charles ha diretto il film nel cui cast ci sono anche Megan Thee Stallion, Nathan Lane, Megan Mullally e Bowen Yang nel ruolo di Dio.

Dopo la presentazione al Festival di Toronto il film arriverà nei cinema americani il 29 settembre.