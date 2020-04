Diario di una schiappa: Vita da cani, su Disney+ in streaming da oggi

Diario di una schiappa: Vita da cani arriva su Disney+ dal 17 aprile 2020: disponibile in streaming il terzo capitolo della saga tratta dal libro di Jeff Kinney.

Diario di una schiappa: Vita da cani arriva oggi in streaming su Disney + nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo il terzo capitolo della divertente saga tratta dal libro di Jeff Kinney.

Dopo il successo dei primi due episodi, ecco Diario di una schiappa: Vita da cani, terzo capitolo della frizzante serie tratta dai libri di Jeff Kinney che vede indiscusso protagonista il simpatico Greg Heffley (interpretato da Zachary Gordon), ragazzo alle prese con gioie, dolori e fallimenti della scuola (sempre in salsa molto divertente) e attorniato da una serie di personaggi che gli rendono la vita piuttosto movimentata. All'inizio dell'estate Greg è stato invitato nel country club di cui è socio il padre di Rowley. I due ragazzi provano a invitare un'altra ragazzina che si è appena trasferita nel quartiere, che però appena entrata nel country club si dimentica totalmente dei due e fa amicizia col bagnino...

Diario di una schiappa 3 - Vita da cani: i protagonisti Zachary Gordon e Robert Capron in una scena del film

La saga di Diario di una schiappa è stata capace di incassare in tutto il mondo quasi 300 milioni di dollari, spalmati su quattro uscite cinematografiche. L'ultima risale al 2017 con Diario di una schiappa - Portatemi a casa!: nel quarto film Greg mette a punto un nuovo piano per liberarsi della sua cattiva fama e ottenere finalmente la notorietà che crede di meritare, ovvero girare un video mitico e diffonderlo in rete con l'aiuto del formidabile YouTuber Mac Digby. Greg gli scrive e viene così a sapere che il suo mito si trova all'Expo di Videogiochi...