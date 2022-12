Diane McBain è morta a 81 anni, era famosa per aver recitato in Voglio sposarle tutte accanto a Elvis Presley

Diane McBain è morta il 21 dicembre 2022 all'età di 81 anni, durante la sua lunga carriera aveva recitato anche accanto a Elvis Presley nel film Voglio sposarle tutte, uscito nelle sale nel 1966.

L'attrice, che viveva presso la struttura Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills in California, ha perso la vita a causa di un cancro al fegato.

Michael Gregg Michaud, che aveva scritto con lei l'autobiografia Famous Enough, ha annunciato la morte dichiarando: "Con grande tristezza vi informo che l'attrice Diane McBain ha perso la sua battaglia contro il cancro al fegato ed è morta il 21 dicembre 2022".

L'attrice aveva iniziato a recitare dopo essere stata scoperta da un talent scout mentre lavorava come modella, firmando un contratto della durata di sette anni con i Warner Brothers Studios nel giorno del suo diciottesimo compleanno, nel 1959. Il suo primo ruolo è stato nella serie Maverick, con protagonista Jennifer Garner. Tra i suoi ruoli ci sono quelli nel film Ice Storm con Richard Burton e nella serie Surfside 6, in cui era Daphne Dutton.

Tra i suoi impegni successivi ci sono quelli in Claudelle Inglish, Parrish, nella serie Batman nella parte di Pinky Pinkston, nelle serie Sugarfoot, 77 Sunset Strip, The Wild Wild West e The Man From U.N.C.L.E..

Nel film Voglio sposarle tutte, con star Elvis Presley, ha poi avuto la parte di Diana St. Clair, pronta a tutto pur di scrivere una storia sul pilota e cantante Mike McCoy.

Gli anni successivi sono stati particolarmente impegnativi per McBain che è apparsa sul piccolo schermo in Mod Squad, Police Story, Marcus Welby, M.D., The Life and Times of Grizzly Adams, Hawaii Five-O, Charlie's Angels, Eight is Enough, Matt Houston, Dallas, nelle soap opera General Hospital e Days of Our Lives, e nei film Five the Hard Way, I Sailed to Tahiti with an all girl crew, The Broken Hearts Club e Besotted.

La serie tv Strong Medicine è poi stato il suo ultimo impegno prima di smettere di recitare.

Diane McBain ha più volte parlato apertamente della violenza sessuale subita nel Natale del 1982 e che ha avuto su di lei delle conseguenze fisiche ed emotive, tra cui difficoltà a ricordare e a concentrarsi.