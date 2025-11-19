Diane Ladd: rivelata la causa della morte dell’attrice di Chinatown

A due settimane di distanza dalla sua scomparsa, sono state rese note le motiviazioni che hanno portato al decesso la star di Cuore selvaggio.

Secondo quanto riporta People, è stata resa nota la causa della morte dell'attrice Diane Ladd, scomparsa un paio di settimane fa all'età di 89 anni, dopo una nutrita carriera sullo schermo.

Madre dell'attrice Laura Dern, Diane Ladd era conosciuta per i suoi ruoli in film come Cuore selvaggio, Chinatown e Alice non abita più qui e aveva ricevuto tre candidature agli Oscar.

La causa della morte di Diane Ladd

Diane Ladd è scomparsa a causa di un'insufficienza respiratoria ipossica acuta su cronica, come si legge sul documento di morte; al decesso hanno contribuito anche una malattia interstiziale polmonare e una dismotilità esofagea.

Diane Ladd in una scena di Inland Empire

Negli ultimi anni, Diane Ladd ha sofferto di fibrosi polmonare idiopatica, malattia che l'ha avvicinata parecchio alla figlia Laura Dern, con la quale ha trascorso parecchio tempo insieme, come raccontato dalla stessa star di Jurassic Park.

Il messaggio di addio di Laura e Bruce Dern a Diane Ladd

Con una dichiarazione a Entertainment Weekly, Laura Dern aveva annunciato la scomparsa di sua madre: "La mia incredibile eroina e il mio profondo dono di madre è morta con me al suo fianco questa mattina nella sua casa a Ojai, California. È stata la più grande figlia, madre, nonna, attrice, artista e spirito empatico che solo i sogni avrebbero potuto creare. Siamo stati benedetti nell'averla. Ora sta volando con i suoi angeli".

Diane Ladd ha recitato fino agli anni '20 del ventunesimo secolo, recitando anche in Young Sheldon. L'attrice ebbe la figlia Laura con il collega Bruce Dern, che fu suo marito fino al 1969: "È stata un grande valore come membro del consiglio della Screen Actors Guild per decenni, offrendo il punto di vista autentico di un'attrice. Ha vissuto una bella vita. Vedeva ogni cosa per quella che era. Era una grande compagna per i suoi colleghi attori. Era divertente, intelligente, gentile" ha dichiarato Bruce Dern.

"Ma soprattutto per me, è stata una meravigliosa madre per la nostra incredibile figlia prodigio. E per questo le sarò eternamente grato".