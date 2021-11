Diane Kruger e Jessica Lange nel cast di Marlowe, thriller con star Liam Neeson

Nel cast del thriller Marlowe ci saranno anche Diane Kruger e Jessica Lange. La produzione del progetto con star l'attore Liam Neeson, mentre sono in corso le riprese in Irlanda e in Spagna, ha annunciato i nuovi arrivi tra gli interpreti del progetto.

La sceneggiatura del film è statascritta da William Monahan (The Departed) basandosi sul romanzo The Black-Eyed Blonde scritto da John Banville. Neil Jordan, vincitore del premio Oscar, sarà coinvolto come regista di Marlowe.

Nel lungometraggio si racconta la storia di un detective privato, Philip Marlowe (Liam Neeson), che viene assunto per trovare l'ex amante di un'ereditiera glamour. Il caso, apparentemente semplice, lo porta a scoprire il lato oscuro del settore cinematografico di Hollywood e a essere coinvolto nella vita di una leggendaria attrice hollywoodiana e della figlia, sovversiva e ambiziosa, della donna.

Diane Kruger avrà il ruolo di Clare Cavendish, la femme fatale al centro della trama che eredita il suo fascino irresistibile dalla famosa madre, Dorothy Cavendish, la parte affidata a Jessica Lange.

Ian Hart avrà la parte del detective Joe Green. Colm Meaney sarà l'investigatore Bernie Ohls. Danny Houston interpreterà Floyd Hanson, manager di un country club. Alan Cumming sarà il gangster Lou Hendricks e Adewale Akinnuoye-Agbaje avrà il ruolo del braccio destro del criminale, Cedric.