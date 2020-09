Diana Rigg: morta Lady Olenna Tyrell de Il Trono di Spade

Come riporta Deadline, l'attrice inglese Diana Rigg è morta il 10 settembre 2020 all'età di 82 anni. Ad ufficializzare la notizia è stata la BBC. Celebre interprete teatrale e cinematografica, Diana Rigg era molto nota per alcuni ruoli in franchise di successo del grande e piccolo schermo, tra cui quello di Lady Olenna ne Il Trono di Spade.

Alla BBC il suo agente ha dichiarato:"È morta serenamente questa mattina presto. Era a casa con la sua famiglia che ha chiesto la privacy in questo momento difficile".

Nata a Doncaster nel 1938, Diana Rigg crebbe per un breve periodo in India prima di tornare nel Regno Unito per frequentare il collegio. S'iscrisse alla Royal Academy of Dramatic Art nel 1955, studiando al fianco di Glenda Jackson. Entrò a far parte della Royal Shakespeare Company e raggiunse la fama sul palcoscenico, ottenendo tre candidature ai Tony Award.

Il successo in tv arrivò negli anni '60 con la partecipazione alla spy-serie The Avengers, in cui interpretò l'agente segreto Emma Peel per 51 episodi e diventando una sex symbol dell'epoca. Nel 1969 venne scelta come Bond Girl in Agente 007, al servizio segreto di sua maestà, al fianco di George Lazenby, nel ruolo della moglie di Bond, Tracy Bond, vittima di un tragico destino.

Negli ultimi anni è tornata al successo grazie al personaggio di Olenna Tyrell nella serie HBO,Il trono di spade, e di recente ha fatto parte del cast di Last Night in Soho, diretto da Edgar Wright e in arrivo nel mese di aprile 2021.