Diana Rigg: il team de Il Trono di Spade racconta di quando l'attrice abbandonò il set

Il cast e la troupe de Il Trono di Spade ricordano l'attrice Diana Rigg, interprete di Olenna Tyrell scomparsa a 82 anni, raccontando alcuni aneddoti divertenti, tra cui quella volta che abbandonò il set durante le riprese della serie tv.

Il trono di spade: Diana Rigg è Lady Olenna nell'episodio Dark Wings, Dark Words

Esattamente una settimana fa l'universo del cinema e delle serie tv ha dato il proprio addio a Diana Rigg, venuta a mancare a 82 anni dopo una lunga carriera nella quale ha saputo lasciare il segno sia sul grande che sul piccolo schermo. Una delle sue esperienze più recenti e, quella per la quale è divenuta popolare anche tra le nuove generazioni, riguarda Il trono di spade, serie tv che l'ha vista interpretare il personaggio di Olenna Tyrell dal 2013 al 2017, apparendo in 18 episodi e ottenendo tre nomination agli Emmy come miglior attrice guest in una serie drammatica.

Ebbene, sette giorni dopo la scomparsa di Diana Rigg, Entertainment Weekly ha pubblicato alcuni momenti indimenticabili condivisi dal cast e la troupe di Game of Thrones nel libro di prossima uscita Fire Cannot Kill a Dragon, riguardanti la leggendaria attrice. Il co-creatore dello show, David Benioff, ha dichiarato che Rigg "era divertente, era oscena, era tutto ciò che volevamo per quel personaggio. Abbiamo preso un tè con lei. Le signore non fanno il provino per te, sei tu che fai un provino per loro. L'amavamo".

Il regista Mark Mylod, che ha diretto diversi episodi de Il Trono di Spade nei quali è apparsa anche Diana Rigg, ha invece scherzato dicendo che era "terrorizzato" dall'attrice, dal suo essere così tanto sicura di sé e volitiva sul set: "Per la mia primissima scena con lei, le ho chiesto di fare una cosa, tipo 'E se chiudessi la porta e camminassi qualche passo prima di questo momento?'. Lei è tornata spiegando perché voleva farlo in un altro modo e poi ha detto: 'Grazie! Vattene!'. Sono diventato un bambino di cinque anni. Potevo sentirmi arrossire e tornare di soppiatto al mio monitor, privato di ogni tipo di dignità o autorità".

Un altro momento memorabile riguardo Diana Rigg si è poi verificato durante le riprese di una scena in cui il personaggio di Olenna interrompe una conversazione che sta avendo con Ellaria Sand e dice ad una delle sue figlie "Oh, stai zitta. Lascia parlare le donne adulte".

A proposito di questa scena, l'attrice Jessica Henwick racconta: "È entrata sul set e ha detto 'Sono pronta adesso!'. Un cameraman si avvicinò e disse, 'Bene, okay, ma non abbiamo finito di sistemare'. Lo interruppe e disse: 'Accendi le telecamere!' ed iniziò a recitare le sue battute. Ha fatto due riprese, e poi il ragazzo si è avvicinato e ha detto, 'Fantastico, ora faremo un primo piano' ma lei si è semplicemente alzata e ha detto, 'Io ho finito!'".

Henwick ha poi continuato: "Lei non poteva camminare velocemente. Doveva essere aiutata. Quindi, in pratica, ci siamo semplicemente seduti e abbiamo visto Diana Rigg fare la sua uscita 'furiosa' dal set, ma era a 0,1 miglia all'ora. Mi ha fatto ridere. L'ho amata".