Diana - La storia segreta di Lady D: stasera su La5 il film con Naomi Watts

Diana - La storia segreta di Lady D è il film con cui, stasera su La5, alle 21:10, Mediaset ricorda una delle figure più influenti del secolo scorso, a 23 anni esatti dalla tragica e prematura morte.

Con Naomi Watts nei difficilissimi panni di Diana Spencer, il film si propone come il racconto dell'affaire tra la Principessa Diana e un medico pakistano, il dottor Hasnat Kahn, che lei incontrò nel '95, quando si recò a far visita ad un suo amico che aveva appena subito un intervento chirurgico al cuore. Nel 2008 Kahn parlò pubblicamente della sua storia con la Principessa, aggiungendo che le intenzioni di Diana erano talmente serie che lei sembrava in procinto di convertirsi all'Islam. Alle rivelazioni di Kahn, fecero seguito quelle di Paul Burrell, segretario di Diana, il quale confermò che il medico pakistano era stato il vero amore della Principessa, e che Dodi Al Fayed era stato, inizialmente, solo un pretesto per farlo ingelosire.

L'omaggio di La5 proseguirà, subito dopo il film, con due documentari dedicati alla "principessa del popolo": alle 23:15 andrà in onda Diana, nostra madre: la sua vita e la sua eredità; a seguire, alle ore 00:45, sarà trasmesso Diana - Storia di una madre.