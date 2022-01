Diana Del Bufalo cacciata da LOL 2? Ecco la verità dell’attrice

Diana Del Bufalo è stata cacciata da LOL 2 dopo le dichiarazioni sul vaccino? Assolutamente no e a confermarlo è stata la stessa attrice nel corso di un'intervista a Il Messaggero. La De Bufalo ha voluto chiarire di non essere contro i vaccini e ha assicurato che ci sarà nella nuova edizione dello show comico di Amazon Prime Video. Il programma è stato già registrato a settembre.

L'attrice di Che Dio ci aiuti nei giorni scorsi è finita al centro della classica bufera social per alcune frasi sui vaccini durante una diretta su Instagram. Domenico Marocchi, inviato Rai, su Twitter aveva scritto "Diana Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e 'vuol fare esperienza'".

Durante la famigerata diretta l'attrice aveva anche detto "Ma perché non lo sto evitando, che cosa volete sapere ditemi vi rispondo. Perché dobbiamo parlare ancora del vaccino?". Poche ore dopo Diana aveva chiesto scusa e aveva specificato "è vero non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro".

Nei giorni scorsi è girata la voce che Amazon Prime Video avesse deciso di cancellare Diana Del Bufalo da LOL 2, la protagonista di 7 donne e un mistero è infatti tra i 10 comici scelti per la seconda stagione dello show che lo scorso anno ha suscitato l'entusiasmo del pubblico e della critica.

La Del Bufalo in un'intervista a Il Messaggero ha voluto chiarire ancora una volta di non essere una no-vax, a laria Ravarino ha dichiarato "Non sono una no vax. Perché non mi sono vaccinata? Sono una persona trasparente e parlo senza filtri. So che questo atteggiamento può generare ripercussioni, a volte anche gravi. Per questa cosa dei vaccini sono stata minacciata di morte". Aggiungendo di non essere spaventata da queste intimidazioni "vivo abbastanza sui social per sapere che sono solo leoni da tastiera, che alla fine non fanno niente. Dicono cose tremende e basta. Inoltre credo che la libertà di parola sia fondamentale. Ho già chiesto scusa sui social per quello che ho detto sui vaccini, ero arrabbiata".

A proposito dei rumors che la vogliono fuori da LOL 2 Diana del Bufalo ha chiarito "Ma figuriamoci. Abbiamo già girato tutto, a settembre. È una fake news". Sulla nuova edizione dello show l'attrice ha anticipato "ho adorato il programma ma in effetti starci dentro è complicatissimo. Stai proprio male fisicamente, se non puoi lasciarti andare alla risata. E poi tanti dei comici già li conoscevo, è stata una grande esperienza. Ma non posso parlarne ancora".