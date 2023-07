Diamond League Monaco 2023 di Atletica su Rai3: programma, orari e italiani in gara

Stasera su Rai3 va in onda la Diamond League Monaco 2023, meeting internazionale di atletica leggera: programma, orari e italiani in gara

Stasera su Rai3, a partire dalle 20:00 va in onda Diamond League Monaco 2023, quattordicesima edizione del meeting internazionale di atletica leggera. All'evento partecipano atleti di tutto il mondo, l'Italia scende in campo con quattro assi dell'atletica, tra cui Larissa Iapichino nel salto in lungo, vincitrice della medaglia d'oro ai recenti Europei Under 23.

Quella di stasera 21 luglio è la nona tappa della Diamond League 2023, denominata per motivi di sponsorizzazione Wanda Diamond League 2023. Gli atleti si sfideranno sulla pista dello Stade Louis II del Principato di Monaco

Diamond League Monaco 2023 dove vederla in Televisione e streaming

Il meeting internazionale sarà trasmesso su Rai 3, in chiaro, a partire dalle 20:00. La Diamond League Monaco 2023, sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Summer e Sky Sport Arena.

L'evento sarà disponibile in streaming gratuitamente su Rai Play e, per gli abbonati al servizio, su Now.

Il calendario di oggi 21 luglio

18.40 Salto in lungo femminile

19.10 Salto con l'asta maschile

19.15 Tiro del giavellotto maschile

19.58 Salto in alto femminile

20.04 400 ostacoli maschile

20.15 400 metri femminile

20.25 800 metri maschile

20.35 Miglio femminile

20.40 Salto triplo maschile

20.50 100 ostacoli femminile

21.00 5000 metri maschile

21.20 200 metri femminile

21.30 3000 siepi maschile

21.52 100 metri maschile

Gli italiani in gara