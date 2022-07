Diabolik 2: Monica Bellucci interpreterà Altea nei sequel della saga dei Manetti Bros.

Monica Bellucci, intervistata da Cristina Lacava per il supplemento femminile del Corriere della Sera, il settimanale Io Donna, ha rivelato che sarà Altea in Diabolik 2 e nei sequel della saga dei Manetti Bros. L'uscita della seconda pellicola del franchise è prevista per il prossimo 17 novembre.

La Bellucci reciterà al fianco di Miriam Leone (la Eva Kant dei Manetti), Valerio Mastrandrea (Ginko) e Giacomo Giannotti che, secondo quanto annunciato di recente, nel secondo film e nel terzo capitolo della trilogia dei Manetti prenderà il posto di Luca Marinelli. La sinossi della seconda pellicola recita: "Diabolik mette a segno l'ennesimo colpo miliardario. Ma Ginko lo costringe a una fuga disperata. Solo, senza rifugi, senza ricchezze e senza alcun aiuto, il criminale è davvero alle strette. E Ginko lo marca sempre più da vicino."

La celeberrima attrice italiana, a proposito del primo film e del suo personaggio, ha dichiarato: "Altea è stravagante, anticonformista, non ha paura di niente e tanto meno di Diabolik, appartiene a un ceto che non ha scelto ma ama un poliziotto e la disparità sociale rende questo amore impossibile, anche se lui è una persona speciale."

"Lei glielo ripete spesso: tu non sei un semplice poliziotto, sei il migliore. Ginko e Altea hanno la stessa energia di Diabolik ed Eva Kant ma hanno scelto di stare dalla parte del bene. Indirizzano questa forza verso un obiettivo opposto a quello della coppia criminale", ha continuato la star del cinema.

"Nei film dei Manetti le donne sono molto importanti. Le attrici sono tutte meravigliose, sono felice di far parte del secondo episodio. Oltre a questo sto girando in Italia Mafia Mama, una commedia al femminile di Catherine Hardwicke con Toni Collette, scritta benissimo. In autunno riprenderò la tournée teatrale di Maria Callas - Lettere e memorie, torneremo in scena a Parigi, entro la fine dell'anno saremo a New York e Los Angeles", ha concluso Monica Bellucci.