Di nuovo 15 anni 2, su Netflix in streaming da oggi

Di nuovo 15 anni, la teen comedy brasiliana in cui la trentenne Anita torna indiertro nel tempo a quando aveva quindici anni, arriva su Netflix in streaming con la seconda stagione da oggi 5 luglio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Nella prima stagione conosciamo Anita, una trentenne insoddisfatta della sua vita che vive a San Paolo in un piccolo appartamento insieme al suo gatto. Un giorno torna nella sua città natale per il matrimonio di sua sorella e durante il ricevimento rincontra inevitabilmente tutti i suoi vecchi compagni del liceo, che non sembrano essere cambiati col tempo, rimanendo quei bulli infantili che ricordava. Anita si rifugia nella sua vecchia stanza dove, usando il suo vecchio computer, rivede le foto di quella ragazza piena di sogni e speranze per il futuro. Anita desidera tornare a quegli anni per cambiare la sua vita e, come per magia, la cosa accade. La donna di trent'anni si ritrova ora nel corpo di una quindicenne in procinto di affrontare di nuovo il primo e traumatico giorno delle superiori.

Di nuovo 15 anni: la protagonista in un'immagine della serie

Nella seconda stagione Anita deve tornare all'età di quindici anni per cercare di sistemare la vita della sorella Luiza, ma Joel riesce a entrare nel suo account Floguinho diventando anche lui un viaggiatore del tempo. Dopo una giornata disastrosa in cui Joel si intromette nella vita di tutti, Anita torna nel 2021 dove scopre che il suo momento magico a Parigi con Henrique non è mai accaduto. Tutto è cambiato. Che fare? Anita e Joel devono unire le forze per rimettere le cose a posto e correggere il futuro. In tutto questo, Anita deve ancora decidere chi vuole al suo fianco: il romantico Henrique, il suo compagno Joel o... l'improbabile e irresistibile Fabrício.