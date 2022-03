DGA Awards 2022, trionfa Jane Campion per Il Potere del Cane: tutti i vincitori

Si sono tenuti questa notte i DGA Awards 2022, che hanno visto il trionfo di Jane Campion per la regia de Il Potere del Cane; ma scopriamo tutti i vincitori.

A Beverly Hills, in quel di Los Angeles, si è svolta nelle ultime ore la 74esima edizione dei DGA Awards 2022 (Directors Guild of America), e a portare a casa il premio più ambito è stata Jane Campion per il film prodotto da Netflix Il Potere del Cane.

Nel corso della serata sono infatti stati premiati gli sforzi registici dei filmmaker nelle varie categorie, dai film ale serie tv agli spot pubblicitari, ma in chiave Oscar l'attenzione è puntata maggiormente sul premio per il Theatrical Feature Film, dato che solo 7 volte nella storia i vincitori dei DGA sono risultati diversi da quelli degli Academy Award in questa categoria.

Lo scorso anno, infatti, è stata Chloé Zhao ad assicurarsi la vittoria sia ai DGA che agli Oscar, ma già nel 2020 fu Sam Mendes a portare a casa il premio ai DGA, mentre agli Oscar fu Bong Joon-ho.

Ma vediamo insieme tutti i vincitori di quest'anno come riportati da Deadline:

THEATRICAL FEATURE FILM (FILM PER IL GRANDE SCHERMO)

Jane Campion

The Power of the Dog

(Netflix)

DRAMATIC SERIES (SERIE DRAMMATICA)

Mark Mylod Succession, "All the Bells Say"

(HBO)

MOVIES FOR TELEVISION AND LIMITED SERIES (FILM PER LA TV E MINISERIE)

Barry Jenkins

The Underground Railroad

(Amazon)

COMEDY SERIES (SERIE COMEDY)

Lucia Aniello

Hacks, "There Is No Line"

(HBO Max)

COMMERCIALS (SPOT PUBBLICITARI)

Bradford Young

(Serial Pictures x Somesuch)

Super. Human., Channel 4 Paralympics - 4Creative First Assistant Director: Jez Oakley

FIRST-TIME FEATURE FILM DIRECTOR (FILM DI DEBUTTO)

Maggie Gyllenhaal

The Lost Daughter

(Netflix)

VARIETY/TALK/NEWS/SPORTS - REGULARLY SCHEDULED PROGRAMMING (PROGRAMMI TV)

Don Roy King

Saturday Night Live, " Keegan-Michael Key; Olivia Rodrigo"

(NBC)

VARIETY/TALK/NEWS/SPORTS - SPECIALS (SPECIALI TV)

Paul Dugdale

Adele: One Night Only

(CBS)

DOCUMENTARY (DOCUMENTARI)

Stanley Nelson

Attica

(Showtime)

REALITY PROGRAMS (REALITY)

Adam Vetri

Getaway Driver, "Electric Shock"

(Discovery Channel)

CHILDREN'S PROGRAMS (PROGRAMMI PER BAMBINI)

Smriti Mundhra

Through Our Eyes, "Shelter"

(HBO Max)