Detroit: la vera storia che ha ispirato il film di Kathryn Bigelow

Detroit è un film drammatico americano del 2017 diretto da Kathryn Bigelow e scritto da Mark Boal, la pellicola è basata sulla vera storia dell'incidente dell'Algiers Motel, avvenuto durante la 12th Street Riot di Detroit nel 1967; l'uscita del film ha commemorato il 50° anniversario dell'evento.

Detroit: Will Poulter e Ben O'Toole in una scena del film

Il 28 gennaio 2016, fu annunciato che Kathryn Bigelow e Mark Boal si sarebbero riuniti per girare un film sulle rivolte di Detroit del 1967, la Bigelow avrebbe trasposto sullo schermo la sceneggiatura di Boal. Entrambi avrebbero anche prodotto il film, insieme a Megan Ellison e Matthew Budman della Annapurna Pictures.

Detroit: Anthony Mackie in una scena del film

La sopravvissuta Julie Ann Hysell è stata sul set come consulente per la maggior parte delle riprese; il veterano del Vietnam Robert Greene era ancora vivo, ma i produttori non potevano contattarlo.

Secondo Melvin Dismukes, che è rappresentato in modo prominente nel film, Detroit "è un film accurato al 99,5%, per quanto riguarda Algeri e gli eventi di quei giorni". Tuttavia, il Los Angeles Times ha scritto che "Bigelow ha ammesso di aver inserito dei momenti di finzione e Boal ha dichiarato di aver aggiunto delle sezioni nella scenggiatura per meri scopi narrativi."

In risposta alle critiche riguardanti le inaccuratezze storiche, Boal ha spiegato: "Ho usato la licenza poetica per non allontanarmi mai da quella che pensavo essere la verità sottostante di una scena o di un evento. Questa sceneggiatura è costruita su una solida base di giornalismo e storia, ma non aspira ad essere né l'una né l'altra. Come sceneggiatore, mi assumo la responsabilità di essere l'ideatore di un racconto, di trasformare queste materie prime in un dramma."