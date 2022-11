Desperation Road: Kat Foster entra ufficialmente nel cast del film di Nadine Crocker

Ѐ ufficiale, Kat Foster (Law and Order, CSI: Vegas, The Good Wife) si è unita al cast di Desperation Road, al fianco di Garrett Hedlund, Mel Gibson, Ryan Hurst, Woody McClain, Pyper Braun e Willa Fitzgerald. Per adesso non sappiamo ancora molto sul progetto, se non qualche accenno della sua trama.

Al centro di Desperation Road troviamo la storia noir di un'intera città del Mississipi con un particolare e singolare evento che porrà i suoi abitanti in rotta di collisione, gli uni con gli altri. In tutto questo abbiamo la sua protagonista Maben (interpretata da Willa Fitzgerlad), una madre single con una figlia di 7 anni che torna in città dove alcuni tragici eventi del suo passato si scontrano con le persone che amava e con cui aveva qualche contrasto.

Alla regia di Desperation Road troviamo Nadine Crocker, e la sua sceneggiatura è curata da Michael Farris Smith, mentre alla produzione troviamo Cassian Elwes, Walter Josten, Smith e Nadine Crocker.