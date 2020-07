Desideri proibiti: stasera su Rai2 il thriller con Emilie de Ravin

Serata da brivido stasera su Rai2 dove, alle 21:20, va in onda il thriller Desideri Proibiti, diretto nel 2019 da Roland Joffé e interpretato da Emilie de Ravin, Leo Howard e Trevor David.

Dopo tanti anni di matrimonio, Brooke (Emilie de Ravin) e Stevens sembrano essere diventati ormai due sconosciuti. La freddezza e l'indifferenza che il marito mostra nei suoi confronti alimentano in Brooke un profondo senso di insoddisfazione, che la rende sempre più infelice e vulnerabile. Quando i due decidono di stipulare una polizza sulla vita di Stevens, Brooke fa la conoscenza di Jake (Leo Howard), il giovane e affascinante agente assicurativo che si sta occupando di gestire la loro pratica. Complice la mancanza di passione e intimità con il marito, la donna finisce per abbandonarsi in fretta a una relazione clandestina con Jake, ma per stare insieme, i due hanno bisogno di elaborare un piano che gli assicuri per sempre la stabilità. Jake, infatti, propone all'amante di uccidere Stevens e scappare insieme con i 15 milioni dell'assicurazione appena stipulata. Quello che Brooke non immagina, tuttavia, è che questa scelta potrebbe costarle la vita...